ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 51 سنتا ليبلغ 44.79 دولارا بارتفاع نسبته 1.13%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال تداولات أمس بعد أن قالت السعودية إنها ستنفذ خفضا كبيرا للصادرات في يوليو وسط إشارات على تراجع مخزونات الخام الأميركية على الرغم من أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة ما زالت تؤثر سلبا على السوق، وفقا لـ «رويترز». وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا إلى 48.64 دولارا للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي 30 سنتا إلى 46.38 دولارا للبرميل.