الحمود: «الخطوط السعودية» تتميز ببيئة عمل مثالية وروح العمل الجماعي

شيبة: زيادة عدد الرحلات الأسبوعية بين الكويت والمملكة إلى 50 رحلة يوسف لازم

أقامت الخطوط السعودية بالكويت غبقتها الرمضانية كعادتها السنوية تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين بالكويت د.عبدالعزيز الفايز، وبحضور عدد من السفراء ومدير عام الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ومسؤولي الطيران المدني في الكويت ومديري شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة في الكويت ولفيف من الإعلاميين.

واستعرض مدير الخطوط السعودية بالكويت هشام شيبة بضيوف «السعودية» أرقام ومعدلات الأداء التشغيلي المتنامي لـ «السعودية» في الكويت، حيث حققت الخطوط السعودية في الكويت نموا في عملياتها التشغيلية خلال الفترة من يناير ـ مايو من العام 2017، وسجل تقرير الأداء التشغيلي خلال هذه الفترة زيادة في عدد الضيوف والرحلات.

وأوضح شيبة أنه تحقيقا لبرنامج «السعودية» الطموح للتحول الذي يجري تنفيذه حاليا في كل قطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، فقد تم نقل 63.136 ضيفا من الكويت إلى المملكة على متن 415 رحلة من طراز A320/A321/A33R وذلك خلال الفترة من يناير حتى مايو من هذا العام، بزيادة بلغت 29.8% عن عام 2016.

وبين شيبة أنه تم خلال العام الحالي زيادة عدد الرحلات الأسبوعية بين الكويت والمملكة في الاتجاهين لتصبح 50 رحلة أسبوعيا، حيث تم تسيير 28 رحلة على خط سير الرياض/ الكويت/ الرياض، و18 رحلة مباشرة على خط سير جدة/ الكويت/ جدة، في حين تم تسيير 4 رحلات مباشرة على خط سير المدينة المنورة/ الكويت/ المدينة المنورة.

واشار مدير «السعودية» في الكويت إلى أن «السعودية» وتلبية لاحتياجات ضيوفها لربط رحلاتهم الدولية لتغطية مواصلتهم عبر المملكة، فقد تمت زيادة السعة المقعدية لرحلة جدة يومي الأربعاء والخميس.

من جانبه، وصف د.عبدالعزيز الفايز الخطوط السعودية بالرائدة في مجال عملها نظرا لحجم اسطولها الذي يصل إلى نحو 150 طائرة من مختلف الاحجام، فضلا عن تحديثها وتطويرها باستمرار لهذا الأسطول الجوي من أجل راحة الركاب في كل رحلاتها.

واشار الفايز الى انه نظرا لكبر أسطول الخطوط السعودية وعدد محطات الطيران التي تصل إليها فإنها تحصل على حصة كبيرة من المسافرين، كما تقدم خدمات خاصة أثناء مواسم العمرة والحج بالاضافة الى خدمات الترانزيت للمسافرين شرقا وغربا عن طريق المملكة.

من جهة اخرى، قال رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ان بيئة العمل المثالية وروح العمل الجماعي التي تتميز بها الخطوط السعودية لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة طبيعية للعديد من المبادرات والبرامج التي دأب العاملون في الخطوط على تطبيقها منذ عقود، في سبيل تعزيز روح الفريق الواحد، وكان هذا ملموسا بالنسبة لنا من خلال متابعة تطورات الشركة.

ولفت الحمود إلى أن نسبة مشاركة الموظفين المتميزين في مختلف البرامج التي تقوم بها الخطوط السعودية تعتبر خير دليل على الارتباط الوثيق للموظفين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم. وأكد أن استمرار الخطوط السعودية في عمل مثل تلك المناسبات السنوية يأتي إيمانا منها بأهمية دعم الكوادر وتكريمها، وتعزيز الرضا والولاء الوظيفي، للارتقاء بآليات العمل، وللمحافظة على ريادته، بالاضافة إلى التواصل المستمر مع كل طبقات المجتمع الكويتي.