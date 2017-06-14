جدد رئيس مجلس الادارة الاتحاد الكويتي للتأمين عبدالرزاق الوهيب مطالب الاتحاد بشأن تأسيس هيئة مستقلة ترعى شؤون القطاع، متمنيا أن تبادر وزارة التجارة والصناعة نحو دارسة مقترح كهذا لتتولى الهيئة وتتخذ اجراءاتها بشكل سريع عبر صلاحيات معينة، لما فيه صالح القطاع ورفعة شأنه ومن ثم تعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني.

واضاف الوهيب، خلال الغبقة الرمضانية التي نظمها الاتحاد بمبنى غرفة التجارة والصناعة بحضور عدد كبير من رجال الاقتصاد، ان الاتحاد يسعى خلال الفترة المقبلة إلى استقطاب المزيد من

شركات التأمين للانضمام إلى الاتحاد لرفع قدراته والنهوض به من خلال ابتكارات وأفكار جديدة بناء على التطورات الاقتصادية والمالية بالسوق المحلي، لاسيما في ظل المشاريع الحيوية الكبرى التي طرحت من خلال خطط التنمية والتي تعد مجالا خصبا للمنافسة بين شركات القطاع ورافدا هاما من روافد تعزيز سمعة وقدرة شركاته.