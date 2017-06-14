تخطط «أمازون» لتوسيع إقراضها للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة، في تحد مباشر للبنوك الكبرى التي هيمنت تاريخيا.

وتمدد «أمازون» الائتمان قصير الأجل إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تبيع في سوقها، وفقا لما ذكرته «فاينانشيال تايمز»، كما أن شركة التجزئة الشهيرة لديها الكثير من البيانات عن أداء البائعين لديها، مما يسمح لها بانتقاء المقترضين.

كما تولد عمليات خدمات الشركة عبر الإنترنت للتجزئة الكثير من النقد، وفي حال رغبت الشركة المزيد فإن المستثمرين أو المقرضين سيقدمون لها ذلك بسعادة.

ويمكن للشركات التقنية الأخرى التي لديها سيولة فائضة أن تحذو حذو «أمازون»، فيمكن تخيل أن تقرض «أبل» المال لمطوري التطبيقات أو تمول «غوغل» استديوهات مستقلة من أجل «يوتيوب» أو تتجه «فيسبوك» نحو المدفوعات.

ويعد دعم الأعمال الصغيرة التي تهملها البنوك أمرا جيدا، كما أن الإقراض يزيد من الولاء، ولكن إذا كان من يقرض هو مزود تكنولوجيا المعلومات، وهو أيضا الموزع فإنه ستقل احتمالية عمل الشركات من خلال مقدم منافس آخر للخدمة، كما أن المصارف التكنولوجية تحتوي على العديد من المخاطر.

ومع تقديم «أمازون» قروض بقيمة 3 مليارات دولار فإنه من غير المحتمل أن يسبب ذلك مشكلة، ولكن بمرور عقود فإن الكثير من المال سيقدم لعدد قليل من المقترضين مما سيتجه في النهاية إلى قرارات إقراض ضعيفة، هذا وتكون المصارف حذرة من إقراض الشركات الصغيرة لأنها عالية المخاطر.

«أمازون» تبدأ في بيع السيارات على الإنترنت

بدأت شركة «أمازون» في توظيف طاقم عمل كخطوة أولى ضمن خطتها لبيع السيارات على الإنترنت في أوروبا، بحسب مجلة «أوتوموبيلوش» الألمانية.

ونقلت المجلة عن المتخصص في صناعة السيارات «كريستوف مولر» أنه قد تم تعيينه كمسؤول عن علاقات «أمازون» الأوروبية مع صناع السيارات، كما تم تعيين مديرين تنفيذيين لمبيعات السيارات.

يذكر أن «مولر» خبير السيارات السابق في شركة الاستشارات «أوليفر ويمان» سيقود أعمال أمازون في سوق السيارات. وتخطط الشركة الأميركية لإدارة أعمالها للسيارات من «لوكسمبورغ»، كما تتطلع إلى المملكة المتحدة كسوق تجريبي محتمل.