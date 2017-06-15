الخرافي: قيمة العلامة التجارية «زين» حققت المزيد من النمو

«اعبد ربك..» حمل رسالة مفادها أن الإسلام دين السلام وأنه بريء من الكلام الذي ينسب إليه

احتفلت زين بموظفيها في غبقتها الرمضانية التي أقامتها مؤخرا في قاعة الراية وسط أجواء غلب عليها الحماسة وروح الفريق الواحد، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مثل هذه المناسبات التي تجمع موظفيها والإدارة التنفيذية العليا دائما ما تعزز من أواصر الروابط بين أفراد عائلة زين، وتجدد روح التحدي في خضم مسؤوليات ومهام العمل.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي في الكلمة التي ألقاها أمام الموظفين في هذه المناسبة: لقد أثبتم جدارتكم وحسكم العالي بالمسؤولية، وانتماءكم العميق لهذه الشركة، في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع الاتصالات في الفترة الأخيرة.



وأوضح الخرافي قائلا: في هذا الحدث عندما نتقدم بالشكر لموظفينا على عطائهم المستمر، فإننا قد ننسى أحيانا توجيه شكر خاص لفريق عمل مركز خدمة العملاء (107)، لذلك أنتهز الفرصة لأوجه لهم تحية خاصة تقديرا لعطائهم وجهودهم المتواصلة على مدار الساعة مع أكبر قاعدة عملاء في الدولة.



وثمن الخرافي الجهود التي يقوم بها القطاع التقني والتكنولوجي في الشركة، والجهود المضاعفة التي يبذلونها لمواكبة التحديات التقنية التي تفرضها علينا تطورات وطفرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وبين قائلا: ما من شك أن مواكبة هذا التطور ليس بالأمر السهل في صناعتنا، ومع هذا فإن الشركة تحرز تقدما في جلب أحدث التقينات في صناعة الاتصالات، وهذا بدوره ما يضعنا دائما في المقدمة.



وتابع الخرافي بقوله: أود أيضا أن نحيي فريق التسويق والعلامة التجارية، الذي عمل على ابتكار عملنا الأخير «اعبد ربك..»، وإن كان الجميع أطلقوا على هذا العمل اسم «إعلان»، فإننا لا نفضل هذه التسمية، حيث نفضل أن نطلق عليه اسم «رسالة».



ومضى الخرافي بقوله: عندما اجتمعنا مع فريق التسويق، اتفقنا أن نطلق على هذا العمل اسم «رسالة»، وذلك لأننا لم نسوق من خلاله لأي منتج يخص زين، بل حمل هذا العمل رسالة مهمة جدا، وكان لزاما علينا ومن واجبنا كشركة، أن ننشر هذه الرسالة، وهي أن الإسلام ليس له علاقة بالإرهاب، وأن الإسلام دين السلام، وأنه بريء من الكلام الذي ينسب إليه، فكان واجبا علينا أن نسلط الضوء على هذه الرسالة. وأفاد الخرافي بأنه من المؤمنين بالتركيز على الجانب الإيجابي وغض البصر عن الانتقاد السلبي، فالانتقاد والتركيز على السلبيات أمر سهل، ولنسأل أنفسنا، ما رسالة هذا العمل؟ وإلى ماذا يهدف؟ فهذا هو المهم لنا، وهذا ما يجب أن نركز عليه.



وأعرب الخرافي عن فخره بما تحققه العلامة التجارية «زين» من نجاحات على مستوى أسواق المنطقة، مبينا أن قيمة العلامة التجارية «زين» حققت المزيد من النمو بفضل أعمالها التي تنقل رسالة هادفة ومؤثرة.



وأضاف قائلا: وما يزيدني فخرا اليوم أن أقول لكم، أنتم هوية زين، وهذه هي الحقيقة بالفعل، فأنتم اليوم تمثلون هوية زين ونجاحها، وهذه الأعمال ليست إلا انعكاسا لكم، وأريدكم أن تفخروا بكونكم موظفي زين، وأفخر بهذا معكم. وكانت شركة زين بدأت احتفاليتها بتكريم قدامى موظفي الشركة، وذلك تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم.



واستعرضت الشركة عملا وثائقيا تم إعداده خصوصا ليبرز إنجازات حملة «زين الشهور» الرمضانية للمسؤولية الاجتماعية، والذي كان حافلا بالفعاليات والمبادرات الخيرية والإنسانية والاجتماعية، وأبرزت الشركة دور متطوعيها الذين شاركوا في تعزيز العمل التطوعي طوال الشهر الكريم.



وشهدت حملة زين الرمضانية لهذا العام حزمة كبيرة من المبادرات والفعاليات الاجتماعية والخيرية التي ارتكزت على مجموعة من القيم الجميلة، والتي غطت الشركة من خلالها مختلف الأنشطة الخيرية والاجتماعية والتطوعية، بالإضافة لمبادرة توزيع المؤن الغذائية «ماجلة رمضان» على الأسر المتعففة داخل الكويت بالتعاون مع العديد من الجهات الخيرية، بالإضافة إلى صالات إفطار الصائم في مناطق مختلفة في الكويت، بالإضافة لزيارة دور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وتنظيم حفل نادي الأمل للأطفال من مرضى السرطان وغيرها.



وأفادت زين بأنها دائما ما تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيرا في كافة المجالات، حيث إنها أخذت عهدا على نفسها بأن تتعامل دائما بمصداقية وشفافية مع كل المنتسبين إليها، وهي تعرف أن هذا المسار سيعزز من بناء المزيد من الجسور للعبور بها إلى ثقة العملاء، وهي في هذا الإطار تجني ثمار هذا التوجه، وذلك في الوقت الذي دخلت فيه منعطفا جديدا في مسيرتها مع احتدام شدة المنافسة.