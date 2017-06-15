إن كنت تبحث عن الرفاهية الرياضية وعن أيقونة لا يحدها حدود، فطلبك متوافر حصريا لدى شركة الملا ACURA، الوكيل الحصري لسيارات ACURA في الكويت. طلبك باختصار هو NSX السيارة الرياضية الفاخرة التي تنتمي لفئة السيارات الكوبية ذات البابان، التي تقدم نموذجا مختلفا يحبس الأنفاس بفخامته وراحته المنقطعة النظير، بابتكارات وإضافات تنتمي لعالم المستقبل.

NSX أيقونة ACURA الجديدة كليا هي الابتكار الأحدث والأكثر تطورا من ACURA، التي بشكلها وأدائها ترسي معايير جديدة للأداء الذكي من حيث القوة والرشاقة والفخامة، لتقدم أفضل مستويات الكفاءة وتمنح قائدها أسلوب حياة فاخر.

وفي هذا السياق، يقول عماد ملاعب، مدير عام شركة الملا ACURA: ستشعر عند قيادة NSX الجديدة بمتعة لا تضاهى لاسيما أن استجابتها لا مثيل لها. هذه السيارة مصنوعة لترضي شغفك، ومصممة لتصبح جزءاً مكملاً لشخصيتك أثناء القيادة، خاصة أنها تعطيك تلك الثقة، بحيث يختفي ذلك الخط الفاصل بين الإنسان والآلة. وعلى عكس السيارات الرياضية الأخرى والتي ينصب فيها التركيز على المحرك مع إهمال الداخل. وتتميز NSX بقمرة قيادة فخمة ومريحة ومصممة بأحدث تكنولوجيا بفضل هندسة المقاعد ومقود القيادة التي أستخدم في تصنيعها أفخر وأحدث المواد، وبهذا أصبحت قمرة القيادة قادرة على منح السائق الموازنة ما بين الأداء الآمن والقوي، والدعم المريح الفاخر.

هيكل ACURA NSX مصمم بطريقة مبتكرة ليعزز الأداء الكلي للسيارة من تسارع وانسيابية، ليمنحها شكلا جذابا وبنفس الوقت يمنحها أمانا لا يضاهى، فكل خط يؤدي غرضاً معينا، من ضمنه 10 مسارب هواء وظيفية مهمتها تبريد الهواء وتعزيز الأداء الإيروديناميكي. وبفضل العجلات المتشابكة الموجودة بشكل حصري في NSX والمكابح المثالية المصنوعة من السيراميك الكربوني، وهيكلها المصنوع من كتلة واحدة من الألمنيوم المتطور، تقدم لك السيارة أداء عاليا ووزناً خفيفاً.

وتقـوم صنـاعة سيارة NSX على مبدأ التكامل المتوازن الذي يمكن ملاحظتـه بشكـل واضح ودقيق في كل جانب من جوانب السيارة. ورغم أن السيارة هي انعكاس لتاريخ عريق، لكنها في الوقت ذاته تتوجه نحو المستقبل بمميزات فريدة، قادرة على الحفاظ على أدائها سواء كنت تقودها على طريق مفتوحة وسريعة، أو داخل حلبة سباق، هذه السيارة رائعة ومصممة بطريقة دقيقة لا تخطئها العين. وتعتبر NSX أول سيارة عملاقة سريعة مزودة بمفصل رياضي هجين للتعامل مع كل عجلة، تبلغ قوة السيارة 573 حصانا، وبناقل حركة من 9 سرعات، جاهز تماما لتغيير قواعد اللعبة في الطريق. أما قوة المحرك وعزم الدوران الكهربائي المباشر فيمنح السائق نوعاً جديداً من الأداء الديناميكي، لا ينحصر في السرعة، بل يتعداه إلى المكابح ومقود القيادة. وأدق تعبير يمكن إطلاقه على هذه الديناميكيات المتشابهة هو الأداء المثير المدعوم بالدقة. وتأتي NSX بتوربينات مزدوجة، و 75 درجة، و سعة 3.5 لتر ومحرك DOHC V-6 بتشحيم جاف. إنها نتاج عمل متواصل سهر خلالها المهندسون والتقنيون ليالي لإتقانها بهذا الشكل الذي يخطف الأنظار.

وبالنسبة لنظام الترفيه الصوتي فـي NSX فهو حائز على جائزة جرامي. انها الموسيقى التي تثير مشاعرك، لكي تطلق العنان لكل حواسك فـي داخل الاستوديو الخاص بك الذي يسافر بك بسرعة 320 كيلومترا فـي الساعة. هذا هو نظام الصوت المصمم خصيصا لك، مع تسعة مكبرات صوت مدفوعة بقوة 580 واط.

وبعد كل هذه التفاصيل الدقيقة، ليس من المستغرب بعد كل هذه التفاصيل المبتكرة أن يتم اختيار ACURA NSX كأفضل سيارة فـي العالم من حيث الأداء لعام 2017، خلال اختبار رود تراكس فـي الولايات المتحدة الاميركية. هذا الاختبار يعتبر الأصعب من بين الاختبارات فـي العالم، حيث تتحتم قيادة السيارة بأقصى سرعة ممكنة لمدة أسبوع وبشكل متواصل.

ولمشاهدة NSX زورونا في مركز الملا ACURA الكائن على الدائري الرابع في منطقة الري.