يعد برنامج الهجرة أحد الموارد المالية الرئيسية للدولة

تنظم كل من شركة «باس برو» المتخصصة في استشارات الهجرة والإقامة عن طريق الاستثمار وشركة «رينج» للتطوير العقاري، منتدى هو الأول من نوعه في الكويت لرجال الأعمال والمتخصصين المقيمين في الكويت، وذلك حول برنامج كومونولث دومينيكا للجنسية عن طريق الاستثمار، ويمتد المنتدى على مدى 18 و19 يونيو الجاري، في منتجع جميرا شاطئ المسيلة.

وكومنولث دومينيكا هي دولة مستقلة في منطقة الكاريبي، ويعد برنامج الهجرة عن طريق الاستثمار أحد الموارد المالية الرئيسية للدولة، ويفتح المنتدى المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والمشاريع للتعرف على مزايا برامج الجنسية عن طريق الاستثمار وما يوفره من قيمة مضافة، وانعكاسه على تطوير أعمالهم من خلال توفيرها للمرونة والسهولة، إلى جانب الفرص الاستثمارية المثمرة التي تفتحها أمامهم. وشهد الطلب على برامج الهجرة والإقامة عن طريق الاستثمار نموا سريعا في السنوات الأخيرة، إذ يأتي نحو 60% من جميع المتقدمين من دول الشرق الأوسط، وتعد قبرص إحدى أكثر المدن طلبا للجنسية إذ أنها مدينة أوروبية تتيح للمتقدمين حرية الدخول إلى الدول الأوروبية «الشنغن» والدخول إلى 158 بلدا من دون تأشيرة.