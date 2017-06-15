السحوبات تتضمن جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز

أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 4 الى 8 الجاري، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: زينب حربي جمعان الظفيري، مريم صالح عبدالمجيد القطان، حبيب عبدالرزاق حيدر احمد، خليل ابراهيم ملا عباس البلوشي، الحوراء بدر جاسم الصراف، رضا خان امير اكبر خان، هاني لمياء خليل وصيف، منيره احمد رضا ابوشعبان، علي عبدالامام علي محمد، وفهيده مناده حمد العنزي.

ويجري السحب ربع السنوي الثاني في 13 يوليو المقبل على جائزة 250 الف دينار يليه السحب ربع السنوي الثالث الذي سيجرى في 28 سبتمبر على جائزة 500 الف دينار، أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.