أعلن بنك برقان أنه سيتم إجراء السحوبات ربع السنوية لحسابي «يومي» و Youth للشباب يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري حيث سيربح الفائز في سحب حساب يومي جائزة قيمتها 125 ألف دينار، وسيحصل الفائز الأول في سحب حساب Youth على جائزة نقدية قيمتها 1000 دينار، بينما يحصل كل من الفائز الثاني والثالث على دخول مجاني وغير محدود لشخصين لجميع الأفلام المعروضة في جراند سينماز لمدة عام كامل.

ويتعين على العملاء الراغبين في الدخول إلى السحوبات ربع السنوية لحساب يومي ألا تقل أرصدتهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، وكل 10 دنانير تمنح العميل فرصة للفوز.

بالإضافة إلى ذلك، للتأهل للسحب ربع السنوي لحساب Youth للشباب، يجب على العملاء تحويل مكافأتهم الطلابية، حيث إن كل 20 دينارا في الحساب تمنح صاحبها فرصة للفوز.