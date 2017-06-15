أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري في بيان نشرته على موقع «تداول»، عن تعيين زياد الشعار رئيسا تنفيذيا للشركة، وذلك اعتبارا من 1 يونيو 2017.

وتعد شركة دار الأركان أكبر شركة عقارية مدرجة في السوق المالية السعودية برأسمال قدره 10.8 مليارات ريال سعودي، ويبلغ إجمالي قيمة أصولها قرابة 25 مليار ريال سعودي. وقد نجحت مؤخرا في إقفال إصدار الشريحة الرابعة من برنامج الصكوك الإسلامية بمبلغ يقارب 1.9 مليار ريال، وإدراجها في بورصة ناسداك دبي، وسط إقبال كبير يعادل ضعف حجم الشريحة المصدرة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الشلاش: «قررنا تعيين زياد الشعار لما يتمتع به من سيرة مهنية متميزة وخبرة واسعة في مجال العمل العقاري والمالي والقيادي، والتي تتناسب مع التوجهات الحالية للشركة لانتهاج استراتيجية تطوير العقارات التي تسهم في نمو ربحيتها وتعزيز مركزها المالي وتحقيق عوائد عالية لأصولها وإيرادات مستدامة، بالتزامن مع خفض التكلفة وترشيد الإنفاق والتعاطي الإيجابي مع التحولات الاستراتيجية التي يمر بها الاقتصاد السعودي عموما والقطاع العقاري على وجه الخصوص، وذلك في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020».

وأضاف الشلاش: «إن الاستعانة بخبرات الرؤساء التنفيذيين أصحاب الخبرات المهنية الرفيعة من خارج البلاد ظاهرة تكررت في كافة الدول وحققت نتائج مبهرة حتى في الدول المتقدمة، وأن الشركة لديها نخبة من الخبرات السعودية الواعدة والمبشرة التي تتطلع لاكتساب المزيد من الخبرات في المرحلة التي سيقود خلالها الشركة الأستاذ زياد الشعار، والذي سيشكل قيمة مضافة لمسيرة وإنجازات الشركة وعاملا مؤثرا في دعم توجهاتها الاستراتيجية».

وشدد الشلاش على أن الشركة تركز حاليا على توظيف أفضل الكفاءات، وصقل مهارات الكوادر السعودية. من ناحيته، أعرب زياد الشعار، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة دار الأركان، عن سعادته بالانضمام إلى شركة دار الأركان، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة، وأبدى تفاؤله بمستقبل الشركة التي سيضع خلاصة خبراته فيها لتحقيق تطلعات مجلس إدارتها ومساهميها.