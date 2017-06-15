خطة توسعية تشمل المزيد من المدن الفلسطينية

أعلنت شركة «كريم»، الشركة المتخصصة في خدمة حجز سيارات الأجرة عبر الهاتف الذكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خدماتها في فلسطين، والتي تأتي ضمن استراتيجيتها للتوسع في المنطقة، حيث يعتبر إطلاق كريم في فلسطين فرصة لإبراز ما يوفره القطاع التكنولوجي الفلسطيني للسوق المحلي.

ويأتي استثمار شركة كريم في فلسطين انطلاقا من التزامها بخلق أكثر من مليون فرصة عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2018، كما يعتبر إطلاق تطبيق كريم في فلسطين فرصة لتمكين المجتمع المحلي من خلال نقل المعارف والمهارات، وإحداث نقلة نوعية في قطاعات الاتصالات والخدمات اللوجستية.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كريم» مدثر شيخة: نحن ملتزمون بتقديم حلولنا الرائدة للمنطقة من خلال توفير خدمات تنقل سريعة وآمنة واقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل، كما أننا نأمل بأن يشكل وجودنا في السوق الفلسطيني حافزا للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا لإدراك إمكانيات هذا السوق كوجهة استثمارية في المنطقة.