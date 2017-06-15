أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، عرضا جديدا خلال شهر الخير يتيح للعملاء الحصول على خصم لغاية 30% على قطع الغيار الأصلية لسيارات نيسان، ويتوفر هذا العرض في جميع مراكز خدمة «نيسان» وجميع الموزعين المعتمدين من نيسان البابطين، ويسري العرض حتى 2 يوليو.

وتأتي «عروض رمضان على قطع غيار نيسان الأصلية» من نيسان البابطين، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث يسري هذا العرض على قطع غيار البريك، الهيئة، ونظام التبريد، وتحرص «نيسان البابطين» دائما على توفير أعلى مستويات الراحة لعملائها، والحفاظ على سلامتهم، وتشجيعهم على الاستفادة من هذا العرض، والحصول على قطع الغيار الأصلية، التي تضمن أعلى معايير الجودة والضمان والسلامة لهم ولعائلاتهم.

ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض الجديد، في مراكز خدمة «نيسان» وقطع الغيار المعتمدة المنتشرة في جميع أنحاء الكويت. «نيسان البابطين» تقدم أعلى معايير الخدمة في السوق المحلي، وأفضل خدمات ما بعد البيع لعملائها، كما أن «نيسان» توصي بإجراء الصيانة الدورية للمركبات، حفاظا على سلامة جميع العملاء على مدار الوقت.