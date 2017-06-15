التطبيق التشاركي يدعم المتاجر التقليدية التي تبيع سلعاً مصنوعة يدوياً أو مصممة حسب الطلب

شهد تجار التجزئة التقليديون الذين يملكون مواقع مادية للبيع، أصعب عشر سنوات حتى الآن. ففي ظل بيع المنتجات نفسها في متاجر متعددة، والنمو السريع للسوق الإلكتروني، تصبح تجارة التجزئة التقليدية طي النسيان مع مرور الوقت. يثير هذا الأمر القلق لدى أصحاب الشركات، والموظفين والاقتصادات بكل تأكيد، ناهيك عن الصناعات الأوسع نطاقا التي تعتمد على تجارة التجزئة التقليدية بما فيها البناء، والتصميم والتجهيزات ومجال الترويج المرئي.

في هذا السياق، قد يوفر التطبيق التشاركي AirWayBill، الحل لدعم المتاجر التقليدية، لاسيما تلك التي تبيع سلعا مصنوعة يدويا أو مصممة حسب الطلب والتي يصعب الحصول عليها في بلد الإقامة، أو تلك الشركات التي لا يمكنها تحمل مصاريف إنشاء متجر إلكتروني. وبالتالي، تسمح AirWayBill للمتسوقين بشراء ما يريدونه من أي مكان في العالم، ويسلم إليهم بكلفة أقل بكثير من كلفة البريد، بدءا من أحدث الأجهزة التكنولوجية، والمجوهرات المصممة حسب الطلب، والابتكارات الفنية وقطع الحرف اليدوية وصولا إلى أنواع الشوكولاتة الخاصة والفاخرة.

ويشكل المسافرون نعمة لهذه المؤسسات فمع 3.5 مليارات رحلة كل عام يمكن للمساحة الإضافية في حقائب المسافرين أن تساعد في الحد من مخاوف المتاجر التقليدية أو حتى إعادة إحياء مفهوم تجارة التجزئة التقليدية. وقد صرح خالد سحلي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب في AirWayBill، الذي يرى أن المسافرين قد يكونون الحل، قائلا: كوني أسافر باستمرار، طلب مني مرات عدة أن أحمل مستندات أو أغراضا خاصة إلى البلدان التي أقصدها، ووجدت ذلك أسرع وأقل كلفة من تسليم الحزمة إلى شركة بريد.

وأضاف: من هذا المنطلق، توصلنا إلى ابتكار AirWayBill، وبنينا مجتمعا من المسافرين والشاحنين، ونقلنا كل ما يخطر في البال من سلع، بدءا من أحدث الهواتف الجوالة، وصولا إلى المكملات الغذائية، ومفاتيح السيارات المفقودة وحتى حليب الرضع. إنها طريقة حديثة لإنجاز مهمة قديمة، أي أن نجعل المسافرين يستخدمون المساحة الشاغرة في حقائبهم للمساعدة في نقل السلع الخاصة، محققين في الوقت عينه بعض الفائدة أثناء قيامهم بذلك.

ويؤكد سحلي قائلا: أردنا التأكد من حماية المعلومات الخاصة بمجتمعنا، إذ تتطلب نماذج عملنا أن يضع المستخدم ثقته فينا، لذا قمنا بدراسة الإطار القانوني للتأكد من أننا لم نترك أي ثغرة. عندما يتعلق الأمر بشحن السلع، وقبول أعضاء مجتمعنا شحن طلبيات التسوق، يملك الشاحن الحق في أن يرفض القيام بالشحن إذا شعر بأن السلعة غير مشروعة. يجب أن يشعر الجميع بالثقة لدى استخدام AirWayBill.

يذكر أن AirWayBill التي أطلقت في مطلع عام 2017، واستطاعت أن تبني مجتمعا من 35000 مستخدم، وهي تملك أسسا قانونية لعملياتها في إسبانيا، نظرا إلى قوانين حماية البيانات المعتمدة في إسبانيا من جهة وفي الاتحاد الأوروبي ككل.