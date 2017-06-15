السقا: «الدولي» سعى منذ بداياته لأن يكون نموذجاً ريادياً وقصة نجاح يحتذى بها

في إطار برنامجه الرمضاني وحرصا منه على تعزيز الروابط بين موظفيه في أجواء عائلية، قام بنك الكويت الدولي بتنظيم غبقته الرمضانية السنوية التي جمعت بين مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وعدد كبير من المسؤولين والعاملين في مختلف إدارات البنك، وتعتبر هذه المناسبة فرصة للقاء وتبادل التهاني والتبريكات بين الموظفين والمسؤولين، وجرى خلال الغبقة تنظيم مجموعة من الأنشطة والمسابقات والسحوبات على هدايا وجوائز قيمة إلى جانب توزيع القرقيعان على كل الحضور.

وقد حرص كبار قياديي البنك على المشاركة في هذه الأمسية، وتقدم الحضور نائب رئيس مجلس الادارة رائد جواد بوخمسين، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة أنور بوخمسين وجاسم زينل.

وبهذه المناسبة، استهل مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا الحفل بكلمة ترحيبية صرح فيها قائلا: إن تنظيم الغبقة الرمضانية في هذا العام تحديدا له أهمية خاصة على قلوبنا جميعا، فهي تأتي من جهة تماشيا مع حرص الدولي على تنظيم الأنشطة المجتمعية التي تعكس تمسكه بإرث البلاد وموروثها الشعبي الذي توارثته الأجيال أبا عن جد. ومن جهة أخرى، تأتي تزامنا مع احتفالات البنك بمرور عشر سنوات على تحوله إلى مصرف إسلامي.

كما أشار إلى أن «عشر سنوات وقصتنا أنتم أبطالها» هو شعار حملة البنك الرمضانية لهذا العام، والذي يترجم أن العاملين في الدولي هم الأبطال الحقيقيون لمسيرة نجاحه بفضل تفانيهم في العمل وجهودهم المخلصة، منوها إلى أن حملة البنك الرمضانية لهذا العام تبرز دوره المعطاء خلال السنوات العشر الماضية، وأن العطاء يبقى الرسالة السامية التي يسير وفقها الدولي.

ومن بعده، ألقى الرئيس التنفيذي بالوكالة ونائب الرئيس التنفيذي في البنك، محمد سعيد السقا كلمة استعرض فيها سعي الدولي ومنذ بداياته لأن يكون نموذجا رياديا وقصة نجاح يحتذى بها، وذلك من خلال العمل بطريقة منظمة لبناء مؤسسة مصرفية قوية وكيان اقتصادي متين قادر على تحدي ظروف السوق التنافسية.

كما شدد السقا على أن موظفي الدولي هم أبطال قصة نجاحه ولطالما عملوا يدا بيد حتى وصل إلى هذه المرحلة وحصد النجاح والتألق طوال عقد من الزمن، وان أهمية التواصل والتلاقي المستمر في مختلف المناسبات بين أفراد عائلة الدولي تكمن في تعزيز العلاقة المتينة التي تجمعهم، ما يخلق بيئة عمل محفزة لبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق مساعيه ورؤيته المستقبلية الرامية إلى أن يصبح «البنك الإسلامي المفضل في الكويت».

هذا، وقد تضمنت الغبقة الرمضانية تكريما للموظفين بدءا بمنح جائزة «Ambassador Award» لأصحاب الإنجازات على الصعيد الشخصي سواء داخل عملهم في البنك أو خارج نطاق البنك، ومرورا بتكريم الخريجين الكويتيين الفائزين بجائزة «Kuwaiti Graduate Award»، وانتهاء بتقديم جائزة «Team Award» لأفضل فريق عمل في كل إدارة من إدارات البنك.

كما تفاعل الحضور مع فقرات البرنامج الترفيهي المنوع والمسابقات التي أشعلت أجواء المنافسة الأخوية بينهم، إلى جانب السحوبات على خمسة هدايا قيمة والتي تلاها حفل عشاء عامر وتوزيع القرقيعان.