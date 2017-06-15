الفارس: «بيتك» يعتبر وسائل الإعلام شركاء في النجاح الرويح: الاقتصاد والإعلام يكملان بعضهما البعض

أقام بيت التمويل الكويتي «بيتك» غبقته الرمضانية السنوية لممثلي وسائل الإعلام والصحافة كدعوة ولقاء يعبر عن الشكر والتقدير لجهودهم المتميزة في المجال الإعلامي ودورهم الرائد في إثراء المحتوى الاقتصادي، وتأكيدا على أهمية تعزيز التواصل مع ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

وشهدت الغبقة حضورا لافتـا لعــــدد كبير من الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية بأشكالها المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، ووسائـــل التواصل الاجتماعي وحسابات الخدمات الإخباريـــة، بالإضافة الى عدد من الشخصيات البارزة في مجال العلاقات العامة والاعلام، في أمسية مميزة زاد من جمالها التفاعل الإيجابي والودي بالإضافة للمسابقات والجوائز التي تخللتها.

وحضر من «بيتك» المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة، يوسف الرويح، ومدير الاعلام والعلاقات الحكومية، محمد الفارس الى جانب فريق العلاقات العامة والاعلام في البنك.

وفي كلمة الافتتاح الترحيبية، تقدم مدير الاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس، بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربا عن امتنان «بيتك» وتقديره لجهود ممثلي وسائل الاعلام والصحافة، منوها بدورهم الحيوي والأساسي في المجال الإعلامي.

وثمن الفارس الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها في متابعة الخبر، وتسليط الضوء على الأعمال وآخر مستجدات الصيرفة والاقتصاد، مشيرا الى ان «بيتك» يعتبر رجال الاعلام من الشركاء في ما يحققــه مـــــن نجاح وإنجازات.

وقال إن «بيتك» يولي أهمية كبرى للتواصل مع الإعلاميين ويهتم بمتابعة صناعة الإعلام التي تشهد تطورا ملموسا عبر مواكبتها لتطورات وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية المختلفة.

ونقل الفارس تحيات الادارة التنفيذية للحضور الكريم والإعلاميين بشكل عام تقديرا لجهودهم المبذولة على مدار الساعة لنقل الحدث والصورة في حينها نظرا لطبيعة عملهم الحساسة، مع الأمنيات بمزيد من التقدم والنجاح.

وبدوره، أشار الرويح إلى أن غبقة الإعلاميين تتزامن مع انطلاق نشاط «بيتك» المصرفي قبل 40 عاما، لافتا الى أن الاقتصاد والإعلام يكملان بعضهما البعض.

وأضاف ان «بيتك» يتميز بفريق علاقات عامة وإعلام متخصص ومتكامل، الأمر الذي يساهم في تعزيز التواصل مع الجهات الإعلامية وفق معايير عالمية، ويعزز من نوعية الأنشطة والمواد التي يقدمها البنك في مجال العلاقات العامة والإعلام.