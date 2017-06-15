ملحس: موقع المشروع في أكثر الأماكن حيوية بمسقط وبالقرب من المراكز التجارية الكبرى

الأسعار تبدأ من 38 ألف ريال عماني وبنظام دفعات ميسرة أعلنت شركة المزايا القابضة عن اكتمال أعمال الإنشاءات بواقع 20% ضمن المرحلة الأولى في مشروع «مزايا ريزيدانس»، المجمع السكني المتكامل الواقع في ولاية السيب بمنطقة الموالح، والمخصص بالدرجة الأولى للمواطن العماني، وكافة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. حيث شملت أعمال الإنشاءات الانتهاء من أساسات المشروع والسرداب على كامل مساحة القسيمة والبالغة 6614 مترا مربعا، إيذانا ببدء أعمال الإنشاءات الفوقية الرئيسية والهيكل الخارجي لمبنى المشروع. حيث يتوقع الانتهاء الكامل من المشروع في العام 2018.

وفي هذا الصدد، ومن منطلق تعزيز تسويق المشروع على الصعيدين المحلي والإقليمي، أطلقت شركة المزايا القابضة الحملة الترويجية والتسويقية الرمضانية لمشروعها الأول في مسقط، والمؤلف من 120 شقة سكنية متعددة المساحات، علاوة على 28 محلا تجاريا.

وتم اتباع أفضل المعايير التصميمية في مرحلة تصميم المشروع من حيث الاستغلال الأمثل للمساحات حيث تبلغ الشقق السكنية ذات غرفة النوم الواحدة من 68 - 74 مترا مربعا والشقق ذات 2 غرفة نوم من 99 - 110 أمتار مربعة والشقق ذات 3 غرف نوم من 142 - 154 مترا مربعا، مؤكدا أن هذه الخيارات جاءت تلبية لكل الشرائح الهادفة للشراء في هذا المشروع سواء كانت للسكن الخاص أو الاستثمار.

وتأتي إطلاق الحملة التسويقية لمشروع مزايا ريزيدانس، كونه يعد من المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات السوق، ويتيح لمختلف الشرائح إمكانية تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة ومنافسة، فضلا عن أنه يلبي طموحات السوق العماني العقاري الذي يتمتع بنشاط تجاري واقتصادي وسياحي يميزه عن باقي أسواق المنطقة، إلى جانب ما يزخر به من فرص استثمارية مختلفة تعد بمستقبل مشرق وواعد.

وتشتمل عروض رمضان من المزايا على مجموعة من الخصومات المميزة، حيث يبدأ سعر تملك الشقة من 38 ألف ريال عماني، إضافة إلى خصم 5% على شقق مختارة، وبدفعات ميسرة مناسبة للجميع، مقسمة على 4 مراحل، بدفعة أولى بنسبة 10% من سعر الوحدة السكنية، والدفعة الثانية بعد 6 أشهر بنسبة 10% أيضا، والدفعة الثالثة البالغة 70% عند انتهاء المشروع، والأخيرة بنسبة 10% عند التسليم.

وقالت م.سلوى ملحس، رئيس قطاع تطوير الأعمال والتسويق والمبيعات في مجموعة المزايا: يسعدنا إطلاق الحملة التسويقية الرمضانية الخاصة بمشروع «مزايا ريزيدانس»، الذي تم تشييده وبناءه في أكثر الأماكن حيوية في مدينة مسقط، وبالقرب من المراكز التجارية الكبرى والمهمة، ونأمل من خلال هذه الحملة أن يلقى المشروع اهتمام جميع فئات الجمهور العماني والمواطن الخليجي الساعي إلى تملك وحدات سكنية متكاملة، تلبي رغبات واحتياجات المواطن سواء بغرض السكن والاستثمار.