تعتبر ايشر VE من العلامات التجارية الرائدة في الكويت والمتخصصة في قطاع المركبات التجارية، والتي تحتفل اليوم بمرور 16 عاما من العمليات الناجحة في الكويت جنبا إلى جنب مع كايكو الموزع الحصري لشركة إيشر منذ عام 2001، والذي يدعم هذه العلامة التجارية بإنشاء بنية تحتية ممتازة وشبكة كبيرة من منافذ البيع والخدمات وقطع الغيار.

اشيش تاندون مدير عام كايكو شكر عملاء أيشر، وأكد أن «كايكو» لديها فلسفة عمل بسيطة «العميل هو رقم 1» و«العميل من أجل الحياة»، وعلى مر السنين، فإن التزام الشركة القوي بالجودة والنزاهة وخدمة العملاء ساعدها على النمو بثقة، وعلى المدى الطويل فهناك عدة قيم لشركة إيشر تسعى لترسيخها والتي تتمثل في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من الناحية التقنية، وقوية وموثوق بها ومربحة لمستخدمي أسطول كايكو.

واليوم تطلق كايكو شاحنات Pro3008 الجديدة من إيشر والتي تقدم أفضل كفاءة في استهلاك الوقود، وأعلى قدرة تحميل وجهوزية، لتكون شاحنة مربحة مدى الحياة، وهي بمنزلة نقلة نوعية سواء من ناحية التصميم الخارجي، او تكنولوجيا المحرك ومميزات المقصورة.

وتزود شاحنة Pro3008 بمحركات الجيل الجديد التي تم اعتمادها من قبل مجموعة فولفو تكنولوجي لانتاج قوة تبلغ 150 حصانا مع كفاءة عالية في استهلاك الوقود والصلابة والديمومة.

جدير بالذكر ان شاحنة Pro3008 صنعت لإعادة تعريف تجربة النقل بالشاحنات المتوسطة.

فهي مصممة خصوصا للمجالات التي تتطلب قوة عالية وعزم دوران معا وكذلك درجة أكبر من الدقة والتطور.

ومع الجيل الجديد من المحركات ذات الاستخدام الكفؤ للوقود ومقصورة من الطراز العالمي، فإنها توفر أحدث المميزات، ومستوى عاليا من الراحة والسلامة مع قوة الأداء.

من جانب آخر دعمت إيشر صناعاتها بالحافلات ذات 58 مقعدا التي تعتبر الوسيلة المناسبة لنقل العمالة، وتتوافر الحافلة لاختبار قيادتها بالشركة الكويتية لاستيراد السيارات بالشويخ، والتي تتميز بوجود AC/ NAC مع باب مزدوج ومقاعد HHR.

وتتميز الحافلة بتصميمها الديناميكي ومظهرها الجذاب ونظام منع انغلاق المكابح ABS وزجاج ملون ومقصورتها الأنيقة، وهي مزودة بمحرك سعة 4.9 ليترات بقوة 170 حصانا و550 نيوتن متر، بقيادتها المريحة والمضمونة، وبتكلفة صيانة منخفضة.