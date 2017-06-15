مصطفى صالح

أصدر بنك الكويت المركزي أول من امس سندات «تورق مقابل» بقيمة 175 مليون دينار لأجل 3 أشهر، بعائد 1.5%، وهو نفس العائد لآخر إصدار لمدة 3 أشهر الصادر في مايو الماضي، وشهد الإصدار تغطية بلغت نحو 4 مرات حجم الإصدار، ويستحق سداد السندات في 12 سبتمبر المقبل.

ويتزامن هذا الإصدار مع استحقاق لسندات «تورق مقابل» اصدرها البنك في 13 ديسمبر 2016 لمدة 6 أشهر بقيمة 160 مليون دينار، وتستحق في 13 يونيو الجاري بعائد 1.125%، وقد يكون جزءا من الإصدار الجديد لسداد هذا الاستحقاق.

ومن حيث القيمة، تعتبر هذه السندات هي اقل قيمة إصدار لسندات «تورق مقابل» من «المركزي» منذ بداية 2017، حيث اصدر هذا الحجم 3 مرات منذ بداية العام اثنان منها في يناير، والإصدار الآخر أول من امس، فيما بلغت اكبر قيمة إصدار لسندات «تورق مقابل» اصدرها «المركزي» منذ بداية العام 360 مليون دينار، كان قد اصدرها في نهاية مايو الماضي.

وكان آخر إصدارات «المركزي» من سندات السيولة والتورق قبل اصدار أول من امس في 6 يونيو الجاري، أي قبل أسبوع، بقيمة 250 مليون دينار لأجل 6 اشهر، حيث يستحق في 5 ديسمبر المقبل، وكان بعائد 1.625%.

ومنذ بداية العام الحالي، أصدر «المركزي» سندات «تورق مقابل» بقيمة 3.9 مليارات دينار، في صورة 18 إصدارا وبمتوسط 216 مليون دينار للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.43%.

ويقابل هذه الإصدارات سندات «تورق مقابل» يستحق اجلها خلال الفترة نفسها بقيمة 3.6 مليارات دينار، في صورة 18 إصدارا أيضا، وبمتوسط 202 مليون دينار للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.13%. وتتوزع إصدارات سندات «التورق مقابل» منذ بداية 2017، على سندات لأجل 3 أشهر بقيمة 2.1 مليار دينار، في صورة 11 إصدارات، وبمتوسط 194 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 1.386%. وتقابلها سندات مستحقة لأجل 3 اشهر بقيمة 2.4 مليار دينار، في صورة 12 إصدارا.

فيما تستحوذ الإصدارات لأجل 6 أشهر على 7 إصدارات بقيمة 1.7 مليار دينار، بمتوسط 250 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 1.517%. ويقابلها سندات مستحقة لأجل 6 اشهر بقيمة 1.2 مليار دينار، في صورة 6 إصدارات.