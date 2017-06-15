أحمد مغربي

كشفت شركة نفط الكويت عن قبول 50 كويتيا ممن اجتازوا اختبارات التوظيف من حملة الشهادة الجامعية لتخصصات (هندسة البترول – علوم الجيولوجيا) لإعلان أبريل 2017.

وأوضح مصدر مسؤول لـ«الانباء» انه في إطار سعي «نفط الكويت» المستمر لتكويت العمالة في القطاع النفطي فانه تم الاعلان عن المتأهلين للعمل في القطاع النفطي، مشيرا الى ان الشركة ستقوم الاسبوع القادم بتوقيع العقود مع الموظفين الجدد ومن ثم اجراء «قرعة التوزيع» بين الشركات النفطية الزميلة، حيث من المقرر ان يتم تسكين تلك الوظائف في شركات نفط الكويت والكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك».

ولفت المصدر إلى أن «عملية الاختبارات تمت على أعلى مستوى من الشفافية وتم تشكيل لجنة خاصة بالإعلان من فريق عمل التوظيف في الشركة لتدقيق الطلبات والإشراف على الاختبارات والمقابلات الشخصية، وكذلك تم تشكيل لجنتين لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين».

وأكد المصدر أن هناك حملة إعلانات توظيف أخرى خلال المرحلة المقبلة لتعيين المزيد من الشباب الكويتي حتى نهاية السنة المالية الحالية وفق الاحتياجات والشواغر، خصوصا أن شركة نفط الكويت أخذت على عاتقها فتح المزيد من فرص العمل أمام الشباب في مختلف التخصصات بما فيها عمالة المقاول.

وبين ان عدد العاملين في الشركة تضاعف خلال السنوات الماضية ليصل الى 10 آلاف موظف، وقال ان الشركة استوعبت ألف موظف خلال السنة المالية 2016/2017، مشيرا إلى أن هناك خططا استراتيجية للتوظيف، ويتم تطويرها بشكل مستمر لتتوافق مع خطط الدولة الاستراتيجية على اعتبار أن القطاع النفطي جزء من منظومة متكاملة تدار بشكل دقيق.