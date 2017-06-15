الإنتاج من خارج «أوپيك» سينمو في 2018 بمثلي وتيرة 2017

المخزونات قد لا تنخفض للمستوى المطلوب حتى قرب نهاية مارس المقبل

زيادة إنتاج «أوپيك» وارتفاع المخزونات الأميركية يهبطان بسعر النفط

معهد البترول: مخزونات النفط الأميركية ترتفع 2.8 مليون برميل

«النفط الكويتي» يرتفع إلى 44.9 دولاراً للبرميل أعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس إن من المتوقع أن يفوق نمو إمدادات النفط في العام المقبل زيادة متوقعة في الطلب ستدفع الاستهلاك العالمي فوق 100 مليون برميل يوميا للمرة الأولى.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول سينمو في 2018 بمثلي وتيرة العام الحالي الذي قررت فيه أوپيك و11 دولة شريكة تقييد الإنتاج.

وأضافت وكالة الطاقة «فيما يخص إجمالي الإنتاج من خارك أوپيك، نتوقع أن ينمو الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا هذا العام».

وتوقعت أن ينمو الإنتاج من خارج أوپيك في 2018 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا وهو ما يفوق بقليل الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي.

وزادت مخزونات النفط بمعظم الدول الصناعية في أنحاء العالم في أبريل بمقدار 18.6 مليون برميل إلى 3.045 مليارات برميل بفضل ارتفاع إنتاج شركات التكرير والواردات.

وأوضحت وكالة الطاقة إن المخزونات تزيد على متوسط 5 سنوات بواقع 292 مليون برميل.

وما زالت الوكالة تتوقع عجزا ضمنيا في الإمدادات بالنسبة إلى الطلب في الربع الثاني من العام الحالي، لكنها تقول إن تباطؤ نمو الطلب في الصين وأوروبا على الأخص، وكذلك زيادة الإمدادات، يعنيان أن العجز سيتقلص إلى 500 ألف برميل يوميا مقارنة مع تقدير سابق بواقع 700 ألف.

وقالت وكالة الطاقة الدولية «في الواقع، وبناء على توقعاتنا الحالية لعامي 2017 و2018، وفي ضوء التصور الذي يقول إن دول أوپيك ستواصل الالتزام باتفاق الإنتاج، فإن المخزونات قد لا تنخفض إلى المستوى المطلوب حتى قرب نهاية الاتفاق في مارس 2018».

المخزونات الأميركية

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج وارتفاع الواردات.

وارتفعت أيضا مخزونات البنزين لكن مخزونات المشتقات الوسيطة تراجعت.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط الخام زادت بمقدار 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو لتصل إلى 511.4 مليون برميل مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره2.7 مليون برميل. وانخفضت المخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما بمقدار 833 ألف برميل.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بواقع 788 ألف برميل إلى 8.6 ملايين برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 178 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 1.8 مليون برميل، في حين كانت توقعات لمحللين في استطلاع لـ«رويترز» قد أشارت إلى انخفاض قدره 457 ألف برميل.

وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 686 ألف برميل.

انخفاض النفط

إلى ذلك، هبطت أسعار النفط خلال تداولات أمس بعدما أظهرت بيانات زيادة في مخزونات الخام الأميركية، في حين أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ارتفاع إنتاجها على الرغم من تعهدها بخفضه.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 45 سنتا إلى 48.27 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 50 سنتا إلى 45.96 دولارا للبرميل.

وانخفضت أسعار الخام بأكثر من 10% منذ أواخر مايو متأثرة بتخمة المعروض المستمرة على الرغم من تحرك قادته أوپيك لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وثارت شكوك بشأن التزام أوپيك بخفض الإنتاج وقالت المنظمة في تقرير هذا الأسبوع إن إنتاجها زاد بواقع 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا.

البرميل الكويتي

وفـــي السوق المحلي، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18 سنتا ليبلغ 44.97 دولارا بــــزيادة نســـبتها 0.4%، وفقا للسعر المعلن أمــــس من مؤسسة البتــــرول الكويتية.