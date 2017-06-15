18% من المستثمرين يعتبرون أسعار الأسهم على الإنترنت غير منطقية

تفاوتت تقييمات المستثمرين لأسعار الأسهم حسب المناطق، حيث اعتبر 44% من مديري الصناديق الاستثمارية أن أسعار الأسهم في الولايات المتحدة الأميركية مبالغ في قيمتها، وهي أكبر نسبة مسجلة في تاريخ استبيانات بنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار خلال يونيو، بالمقارنة بتسجيل نسبة 37% خلال مايو الماضي.

وكشف الاستبيان أن 57% من المستثمرين الذين شملهم الاستبيان يعتقدون أن أسعار الأسهم المتداولة على شبكة الانترنت باهظة الثمن، بينما يعتبر 18% منهم بأنها بلغت مستويات غير منطقية.

وأجاب 38% من المستثمرين العالميين عندما سئلوا عن أكبر نسبة من الاستثمارات أن الاستثمار طويل الأجل في مفردات مؤشر ناسداك لأسهم الشركات التكنولوجية الأميركية تصدر قائمة الأسواق الاستثمارية للشهر الثاني على التوالي، مقارنة مع 26% منهم في مايو الماضي.

وأشار 84% من المستثمرين الى أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر أكثر منطقة مبالغ بقيمة أسهمها، مسجلين بذلك أعلى رقم قياسي في تاريخه، بينما يعتقد ما نسبته 18% و48% منهم أن الأسهم الأوروبية وأسهم الأسواق الصاعدة على التوالي مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وارتفعت نسبة الحيازات النقدية من 4.9% في مايو الماضي إلى 5.0% الشهر الجاري وظلت أعلى من متوسطها الذي بلغ 4.5% خلال السنوات العشر الماضية. وبلغ الزخم القوي لعوامل الاقتصاد الكلي ذروته، وتراجعت توقعات 39% من المستثمرين بنمو أسرع بأقل من 23 نقطة% منذ يناير الماضي، وانخفضت توقعات المستثمرين أيضا بارتفاع معدل التضخم في استبيان الشهر الجاري. حيث توقع 60% منهم حدوث ارتفاع أكبر في معدل التضخم مقارنة مع 75% منهم توقعوا ذلك قبل شهرين.

ويتوقع 31% من المستثمرين أن تتصدر مخاطر تشديد قيود الائتمان في الصين قائمة أكبر المخاطر العالمية للشهر الثاني على التوالي، ويعتقد 61% منهم أن تشديد السياسات النقدية في الصين سيبطئ مؤشر مديري المشتريات لأنشطة الشركات في الصين ولكن لن يكون له تأثير يذكر على النمو العالمي، فيما يرى 58% من المستثمرين أن مخصصات الاستثمار في أسهم منطقة اليورو حافظت على ارتفاعها خلال عامين تقريبا، مقارنة مع 59% منهم اعتقدوا ذلك في مايو الماضي.