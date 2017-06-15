شريف حمدي

أظهرت افصاحات البورصة أمس، تغيرا في ملكيات كبار الملاك على أسهم 5 شركات غلب عليها الشراء، حيث اشترت شركة غرب الخليج العقارية ما نسبته 8.6% من أسهم شركة صيرفة بقيمة 632 ألف دينار، واصبحت نسبة الشركة 66.5% ارتفاعا من 57.8%. فيما عززت سلوى يعقوب جاسم ملكيتها في «صيرفة» بشراء 1.2% من أسهمها بقيمة 85 ألف دينار، وبذلك زادت ملكيتها في الشركة إلى 12.6% ارتفاعا من 11.4%.

واشترت شركة أعيان للإجارة والاستثمار ومجموعتها ما نسبته 0.2% في شركة أوج بقيمة 27 ألف دينار لترفع نسبتها إلى 24.4%، فيما قلصت «أعيان» ملكيتها في شركة ابيار بنسبة 0.6% بقيمة 138 ألف دينار لتتراجع نسبة الملكية إلى 17% انخفاضا من 17.6%. أما شركة المدينة للتمويل والاستثمار ومجموعتها فعززت نسبة ملكيتها في شركة السلام بشراء 0.6% بقيمة 90 ألف دينار لترفع نسبتها إلى 10.8% من 10.2%.