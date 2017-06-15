حققت إدارة ممتلكات البحرين القابضة (الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين) أرباحا صافية للسنة الرابعة على التوالي بلغت 68.9 مليون دينار بحريني (183.2 مليون دولار ) مقابل 28.7 مليون دينار بحريني (76.3 مليون دولار ) في العام السابق بنمو سنوي 140% وذلك حسب اعلان مجلس ادارة الشركة عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وفي عام 2016م، اتمت ممتلكات خمسة استثمارات دولية في قطاعات الصناعة التحويلية، الرعاية الصحية، والعقارات. ولأول مرة تستثمر ممتلكات في قطاع الرعاية الصحية، حيث استحوذت على حصة في مجموعة كوس، وهي شركة رائدة في السوق الأوربي تركز على خدمات الرعاية الصحية والتأهيل طويلة المدى، مع أنشطة إضافية في إدارة معدات المستشفيات، خدمات التشخيص الطبي، وخدمات رعاية للأمراض المزمنة.

وكجزء من اهتمامها تنمية صناعاتها ومحفظتها الصناعية، استحوذت ممتلكات على حصة في مجموعة إنفيروجين، ومقرها في المملكة المتحدة، وهي شركة عالمية متخصصة في معالجة المياه.

بالإضافة إلى حصة في شركة جالف كريو القابضة الرائدة في مجال تصنيع الغازات الصناعية وتوزيعها وتقديم الخدمات ذات الصلة، ومقرها في الكويت.

وحصة في شركة أليستور، وهي شركة تصنيع عاملة في مجال تنقية حبيبات الألمنيوم وسبائكه، ومقرها في إسبانيا. كذلك أقامت ممتلكات شراكة مع شركة ريجنت العقارية من خلال استحواذها على حصة في محفظة من الأصول العقارية التجارية عالية الجودة في الولايات المتحدة الأميركية.

وتظهر النتائج المالية زيادة في صافي أرباح المجموعة بنسبة 140% على الرغم من بعض الخسائر في الإيرادات من قبل شركتين وطنيتين رئيسيتين: حيث انخفضت إيرادات المبيعات المسجلة في شركة ألبا، ويرجع هذا الانخفاض إلى هبوط أسعار بورصة لندن للألمنيوم. وفي نفس الوقت، ارتفعت خسائر شركة طيران الخليج وذلك بسبب زيادة المنافسة الإقليمية في مجال الطيران في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وتساهم ممتلكات من خلال شركة إدامة التابعة لها في تنشيط وتطوير القطاع العقاري والسياحي في مملكة البحرين. حيث تقوم حاليا بالعمل على تنفيذ 5 مشاريع ضمن المحفظة العقارية بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 400 مليون دينار بحريني، منها المشروع التطويري للواجهة البحرية بالمحرق «مشروع سعادة» وتحويل شمال جزر حوار إلى وجهة سياحية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مشاريع تطويرية جديدة تخدم احتياجات المناطق المحيطة، منها: مشروع إنشاء منطقة ثقافية ذات طابع فرنسي في مدينة عيسى، ومشروع مواقف سيارات متعدد الطوابق في العدلية، وإنشاء مجمع محلات تجارية في مدينة عيسى.

ومن المتوقع أن تخلق هذه المشاريع أكثر من 3000 فرصة عمل في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى جذب المزيد من السياحة الإقليمية.

وللسنة الثانية على التوالي، حافظت ممتلكات على تصنيف 10 من أصل 10 وفقا لمؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية، الذي يصدره معهد صناديق الثروات السيادية. وكانت ممتلكات واحدة من 13 صندوقا فقط من أصل 50 صندوقا في العالم تمنح درجة كاملة.

وواصلت ممتلكات دعم الشركات التابعة لها بما يتماشى واهتمامها بدعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ تمويل شركة طيران الخليج بين عامي 2007م و2011م ما قيمته 475 مليون دينار بحريني. وتواصل اليوم دعم حلبة البحرين الدولية بتمويل سنوي يبلغ ما يقارب 13 مليون دينار بحريني.