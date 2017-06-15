قال مركز الكويت للاعمال في وزارة التجارة والصناعة أمس ان انضمام الكويت لمنظمة تسجيل الشركات (سي آر إف) يهدف الى تطوير بيئة الاعمال في البلاد.

وأوضح المركز في بيان صحافي ان ذلك يأتي في إطار سعي وزارة التجارة إلى العمل على تحسين بيئة الاعمال في الكويت عبر متابعة اهم المؤشرات الدولية التي تعمل على سهولة ممارسة الاعمال التجارية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

وأكد حرص قيادة الوزراة على انضمام الكويت لهذه المنظمة الدولية غير الهادفة للربح التي تأسست عام 2006 لمساعدة الدول في تحسين بيئة الاعمال فيما يتعلق بتسجيل الشركات والأوراق المالية.

أوضح ان المنظمة التي يقع مقرها في هونغ كونغ تضم في عضويتها اكثر من 62 دولة وتعد كل من استراليا وكندا وهونغ كونغ وماليزيا ونيوزلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة هي الدول المؤسسة لها.

وذكر المركز ان هذه الدول هي ذاتها الحاصلة على المراكز الأولى في سهولة ممارسة الاعمال التجارية عالميا، مبينا ان من اهم شركاء منظمة تسجيل الشركات البنك الدولي (دبليو بي) ومنظمة تسجيل الشركات الأوروبية (إي سي آر إف) ومنظمة تسجيل الشركات الأميركية (آي أي سي أي) وغيرها.

وأكد ان انضمام الكويت عبر ادارة النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة يأتي سعيا الى الاستفادة الحقيقية والفاعلة من تلك الخبرات والتجارب التي من المتوقع ان تثري وتطور بيئة الاعمال في الكويت.

وقال المركز ان هذه المنظمة تعقد مؤتمرا سنويا في إحدى الدول الأعضاء تقدم فيه تجارب الدول وتطوير قوانينها وأنظمتها وإجراءات العمل لديها ما يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.