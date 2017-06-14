قال الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية الكويتية: إن الشركة تخطط حاليا لبدء مشروع عقاري في المغرب تصل تكلفته إلى 75 مليون دولار مع شركاء آخرين، كما تدرس طرح سندات أو صكوك لتمويل مشروع جديد في الكويت.



وقال خالد المشعان في مقابلة مع «رويترز»: إن استراتيجية الشركة المستمرة منذ 2016 والتي تنتهي في 2020 مبنية على الاعتماد على الدخل الثابت، وهو ما يعني زيادة المباني والعقارات المدرة للدخل.



وأوضح أن الهدف النهائي لهذه الاستراتيجية هو الوصول إلى تحقيق أرباح صافية بمقدار 5 ملايين دينار في 2020 أي بواقع 40 فلسا للسهم الواحد، وأن تبلغ التوزيعات 20 فلسا للسهم في العام ذاته، وأن تحقق الشركة أرباحا تشغيلية قدرها 10 ملايين دينار في ذلك العام.



وحول مشروع الشركة في المغرب، قال المشعان: إن الأرجان حصلت على موافقة الجمعية العمومية لفتح فرع لها في المملكة التي اعتبرها سوقا واعدة، مضيفا أن البداية ستكون من الدار البيضاء من خلال مشروع لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط كما يضم أيضا مكاتب إدارية وأماكن تجارية.



وأضاف أن حصة الشركة في هذا المشروع ستكون 35% والنسبة الباقية لشركاء آخرين، مشيرا إلى أن التمويل سيتم عبر المساهمين والبنوك المغربية.



وسددت الشركة في أبريل الماضي قيمة سندات مدتها 5 سنوات بمبلغ 17.36 مليون دينار بالإضافة إلى فوائدها في تاريخ استحقاقها.

وأشار المشعان إلى أن الشركة «في طور الدراسة» لإصدار سندات أو صكوك جديدة بعد أن حصلت على موافقة الجمعية العمومية التي عقدت في 29 مايو على هذا الأمر، مبينا أن هذه السندات أو الصكوك ستكون مخصصة لأحد مشاريع الشركة في الكويت.

وذكر الرئيس التنفيذي أن نسبة ديون الشركة حاليا 0.6% من قيمة الأصول وهي نسبة «جيدة».



وأضاف أن الشركة ستركز عملها في الفترة المقبلة في الكويت، حيث تمتلك عدة مشاريع مكتملة وأخرى في طور الإنشاء حاليا منها مشروع أرجان سكوير الواقع في منطقة السالمية ومشروع آخر في منطقة صباح السالم، حيث تبلغ كلفتهما الإجمالية نحو 12 مليون دينار.

وأوضح أن مشروع السالمية عبارة عن مركز تجاري إضافة لمبنى للتأهيل البدني وسيتم افتتاحه بنهاية 2017 أما مشروع صباح السالم فهو ناد صحي للرياضة البدنية وسيتم افتتاحه بنهاية 2018.



ولدى الشركة أيضا مشروع تلال القرم وهو مشروع سكني وتجاري في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة القرم في مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان يمتد على مساحة 165 ألف متر مربع وبدأت أعمال البنية التحتية للمشروع في الربع الأول من عام 2012.



وقال المشعان: إن هذا المشروع مكون من أربع مراحل تم تسليم المرحلة الأولى منه، أما المرحلة الثانية فهي قيد التسليم حاليا، والمرحلة الثالثة سيتم تسليمها بنهاية العام الحالي على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في السنة المقبلة.