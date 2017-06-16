عروض على 9 أنواع من السيارات وبمزايا أبرزها صفر أرباح لفترة تتراوح بين 4 و 5 سنوات

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) مجموعة متنوعة من العروض على السيارات بمناسبة شهر رمضان المبارك ووضعها في صفحة خاصة على موقعه على الانترنت kfh.com بعنوان «عروض رمضان للسيارات من بيتك» حتى تكون في متناول جميع العملاء بكل تفاصيلها ومزاياها، حيث تتضمن العروض أنواعا من السيارات الجديدة والمستعملة «الممتازة» وعروض التأجير مع الصيانة أو التأجير مع المواعدة بالتملك وذلك ضمن حرص «بيتك» على تأكيد دوره في هذا المجال وتلبية احتياجات عملائه من السيارات بأشكال مختلفة ووفق صيغ تمويلية مناسبة.

ففي مجال السيارات الجديدة، هناك عروض على 9 أنواع من السيارات «اودي، لكزس، بي ام دبليو، جي ام سي، لاند روفر، ميني كوبر، فورد، تويوتا، هوندا» وبمزايا أبرزها صفر أرباح لفترة تتراوح بين 4 و 5 سنوات، وفيما يتعلق بالسيارات المستعملة وهي نخبة منتقاة من السيارات المستعملة، لم تقطع سوى بعض الكيلومترات القليلة، وحظيت بصيانة منتظمة من الوكيل المعتمد فهي سيارة مستعملة كـ«الجديدة»، من الموديلات المتاحة نيسان باترول وجي ام سي اكاديا موديلات 2014 و2015، كما يمكن للعملاء ايضا الحصول على خدمة «تثمين» السيارة «بالإضافة إلى خدمة البيع بـ«الأمانة».



وفي منتج التأجير مع الصيانة ينفرد «بيتك» بطرح أحجام متنوعة من السيارات الفارهة لكزس، جاكوار، انفينتي، بالاضافة للعديد من الانواع الاخرى من السيارات الجيب والصالون الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ضمن برنامج خدمة التأجير مع الصيانة الذي يوفر لك قيادة سيارة جديدة تختارها من بين تشكيلة واسعة ومتنوعة من السيارات لفترات مختلفة من 12 الى 26 شهرا وبأجره تنافسية ينفرد بها «بيتك» وبمزايا تتضمن صيانة شاملة، وتأمينا تكافليا شاملا، علاوة على خدمة المساعدة على الطريق، وتوفير سيارة بديلة عند الضرورة، كما يمكنكم السفر بالسيارة المستأجرة وفق الشروط والضوابط.

ويتيح برنامج التأجير مع المواعدة بالتملك اختيار سيارة جديدة من مختلف أنواع السيارات والعلامات التجارية والتمتع بقيادتها لمدة تصل إلى 5 سنوات، بأجرة شهرية مناسبة، مع الاستفادة من تأمين تكافلي شامل طوال فترة العقد، وكفالة الوكيل المعتمد، وبذلك فإن برنامج التأجير مع المواعدة بالتملك هو الخيار الأنسب، وعند انتهاء مدة العقد يمكن سداد دفعة تملك السيارة كقيمة متبقية عليها، أو إرجاعها ببساطة، وفي حالة السداد المبكر سوف يحتسب خصم خاص لصالح العميل وفق الشروط والضوابط المعتمدة.

وتتوافر خدمة التأجير بنوعيها في معارض «بيتك» في «الشويخ» شارع البيبسي، و«الري» طريق «الدائري الرابع»، و«الضجيج» طريق «الدائري السادس»، و«الأحمدي» طريق «المعارض»، بالاضافة لمعارض وكلاء السيارات تويوتا، ميتسوبيشي، هوندا ويمكن للعميل المهتم بالخدمة ان يسجل بياناته ليتم الاتصال به وذلك لسرعة انجاز المعاملة وتسهيل التواصل مع العملاء.