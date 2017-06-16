الحداد: الشركة استقطبت طاقات شابة من الكويتيين لإدارة مبيعات فرعها بالكويت

عقدت شركة داماك العقاريةـ فرع الكويت دورة تدريبية لموظفيها استمرت أربعة أيام بفندق الشيراتون تم خلالها تدريب الموظفين على مشاريع الشركة في دبي ولندن، كما تم استعراض قوانين ولوائح الشركة بشأن طرق التعامل المتطور مع العملاء عن طريق تقديم أفضل خدمة ممكنة.

يأتي ذلك بمناسبة التحضيرات النهائية تمهيدا للافتتاح الرسمي لفرع الكويت بعد عيد الفطر المبارك مباشرة في 2 يوليو المقبل، ببرج بناسونيك بمدينة الكويت.



من جهته، قال المدير المفوض في داماك سامر الحداد: ان الشركة تهتم بسوق الكويت العقاري نظرا لما يشهده من نمو خلال السنوات الأخيرة، ويعد افتتاح الفرع بالكويت تتويجا لمواصلة مسيرة خدمات داماك في المنطقة.

واشار الحداد إلى أنه من المقرر عقد اجتماع خاص لجميع الوسطاء العقاريين بالكويت بتاريخ 22 يوليو المقبل، مضيفا أن الشركة قامت باستقطاب طاقات شابة من المواطنين الكويتيين لإدارة مبيعات فرعها بالكويت.