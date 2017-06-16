انتهاء تنفيذ المرحلة الثالثة أو ما تعرف بـ «هارتلاند افلكس» في 2019

قالت مجموعة شوبا للتطوير العقاري، عن اطلاق هارتلاند افلكس التي تضم ابنية سكنية جديدة في المرحلة الثالثة من هارتلاند غرينز، وذلك بعد بيع أكثر من 70% من الشقق السكنية في المرحلة الاولى والثانية من «شوبا هارتلاند» التي تبلغ مساحته الإجمالية 8 مليون قدم مربعة على قناة دبي المائية في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

تنضم هارتلاند افلكس الى المشاريع السكنية الأخرى في «شوبا هارتلاند» التي تتميز بالجودة والتصميم العمراني الحديث لتتبع الشكل العمراني الفخم الذي تم انجازه في المرحلة الاولى والثانية من مجمع الشقق السكنية في «هارتلاند غرينز».



وستضم هارتلاند أفلكس ابنية متوسطة الارتفاع مؤلفة من طابقين ارضي و12 طابقا علويا وتحتوي على وحدات سكنية متنوعة من استديوهات وشقق متوسطة وكبيرة الحجم تتراوح مساحتهم بين 468 للاستديو و700 لشقق غرف النوم الواحدة وصولا الى 1378 قدم مربعة للشقق الاكبر حجما.



وتتميز الابنية الجديدة بالإطلالة المباشرة على قناة دبي المائية الجديدة وتحيطها غابات خضراء بمساحة 2.4 مليون قدم مربعة ومجمع ضخم من الفلل الفخمة.

وتعتبر هذه الشقق اصغر حجما وأقل سعرا من الشقق الاخرى في شوبا هارتلاند وذلك من اجل اتاحة الفرصة للاستثمار المربح وتلبية رغبات الساكن والمستثمر بشكل عام.



ومن المتوقع ان يتم انجاز هارتلاند افلكس في أكتوبر 2019.

وصرح بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: «لدينا أكثر من اربعة عقود من الخبرة في مجال التطوير العقاري ونلتزم دوما بتوفير افضل سبل الراحة والحياة الحضرية في مشاريع سكنية عصرية بالقرب من وسط المدن نجعلها في متناول المستثمرين والسكان الذين يبحثون عن كل سبل الراحة.



وتمثل شوبا هارتلاند حاليا ابرز المشاريع السكنية الضخمة في قلب دبي التي تلبي هذه الاهداف ويقدم مشروعنا الجديد هارتلاند افلكس في المرحلة الثالثة لمشاريع الشقق السكنية مدخلا مهما لتلبية رغبات المستثمرين والباحثين عن سكن في وسط المدينة باستثمار مادي اقل ولكن بعائد قيم من دون التأثير على جودة المساكن وفخامتها العمرانية.



ويقدم هذا المشروع خدمات اضافية جديدة مقارنة بما تم انجازه في المرحلة الاولى والثانية من المجمع السكني».

وتقدم المرحلة الثالثة من «شوبا هارتلاند غرينز» نمط حياة مختلفا ومناسبا لكل الساكنين بالإضافة الى وجود مرافق ترفيهية وخدماتية متكاملة منها برك السباحة ومسار خاص للركض ومنطقة اللعب للأطفال وصالة رياضة خارجية وحدائق خضراء شاسعة.



كما أن هناك العديد من المحلات التجارية وحدائق خاصة بالشقق السكنية في الطوابق الأرضية للأبنية.