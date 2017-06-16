الخدمة الجديدة ترفع رحلات الشركة إلى 14 رحلة أسبوعياً

كشفت «فلاي دبي» انها ستبدأ في 29 اكتوبر المقبل رحلاتها الى مدينة كيلمنجارو في تنزانيا بواقع 6 رحلات اسبوعيا منها 3 رحلات بتوقف واحد في العاصمة.

وبذلك تعيد الناقلة اطلاق خدماتها الى هذه الوجهة التي تعد ثالث محطاتها في تنزانيا بعد دار السلام وزنجبار مما يرفع من وجهات الناقلة في القارة الافريقية الى 12 محطة.

وبدأت «فلاي دبي» خدماتها الى تنزانيا في 2014 وحققت عملياتها منذ ذلك الوقت نموا متسارعا في اعداد المسافرين.



كما اعلنت الشركة انها سترفع رحلاتها المباشرة الى زنجبار لتصل الى 8 رحلات اسبوعيا بدلا من 3 رحلات رحاليا.

وتعقيبا على هذه الخطوة قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: مع اطلاق خدماتنا الى كيلمنجارو وتسيير رحلات اضافية الى زنجبار، ستشغل فلاي دبي 14 رحلة اسبوعيا الى السوق بنمو يصل الى 133% في السعة المقعدية مقارنة بالعام الماضي، وهي اشارة تعكس تزايد الاهتمام بتنزانيا كوجهة سياحية مفضلة، ونحن سعداء بربط هذا السوق بدبي.

ويقع مطار كيلمنجارو بين منطقة كيلمنجارو واروشا في شمال تنزانيا.



ويعد المطار بوابة رئيسية لمنطقة كيلمنجارو، التي تعد وجهة سياحية عالمية تشمل جبل كيلمنجارو ومتنزه اروشا الوطني، ومتنزه سيرينجيتي الوطني.



وهناك عدد قليل من شركات الطيران التي تشغل رحلات منتظمة الى كيلمنجارو وستكون فلاي دبي اول ناقلة تسير رحلات منتظمة لهذه المدينة من دولة الامارات.

من جهته، قال سودير سريداران نائب الرئيس للعمليات التجارية لمنطقة دول التعاون وشبه القارة الهندية وافريقيا: اننا ملتزمون بالانفتاح على الاسواق غير المخدومة ورحلات فلاي دبي الى كيلمنجارو ستوفر خيارات اكثر للسفر مع خدمات درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية اضافة الى خدمات الشحن الجوي المتوافرة من خلال قسم الشحن الجوي.



نتوقع ان نرى نموا جيدا للسياحة والتجارة على هذه الوجهة من دول مجلس التعاون الخليجي وشرق اوروبا عبر دبي.

وشهدت اعداد المسافرين بين دولة الامارات وافريقيا نموا بواقع 3.5% في العام الماضي مقارنة بالعام 2015 وهي ميزة ايجابية لهذا السوق الواعد.

واستطاعت «فلاي دبي» بناء شبكة شاملة من الوجهات في القارة الافريقية حيث تسير رحلات الى مدن اديس ابابا والاسكندرية واسمرة وجيبوتي وعنتيبي وجوبا والخرطوم وبورت سودان اضافة الى دار السلام وكيلمنجارو وزنجبار بأعداد رحلات تصل الى 80 رحلة اسبوعيا خلال موسم الصيف.