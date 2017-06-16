المحصلة الأسبوعية ارتفاع لـ «السعري» وتراجع للمؤشرات الوزنية

شريف حمدي

انعكس قرار بنك الكويت المركزي مساء أول من أمس، الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 2.75%، على أداء مؤشرات بورصة الكويت بشكل إيجابي في جلسة أمس، حيث أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات بنسبة 0.3% للمؤشرات الوزنية، وبـ 0.5% للمؤشر السعري، فضلا عن زيادة في حجم السيولة بنسبة 50% مقارنة بجلسة أول من أمس ببلوغها 9.5 ملايين دينار.

وجاء قرار المركزي الكويتي عقب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك لأسباب تتعلق بانخفاض أسعار النفط ودعم النمو الاقتصادي.

ويفترض ان تستمر آثار قرار الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير على أداء البورصة في الجلسات المقبلة، نظرا لأن زيادة فوائد الايداعات البنكية تشجع البعض على التحول من البورصة للاستفادة من زيادة العوائد البنكية، إلا أن التوقعات تصب في اتجاه استمرار حال التذبذب خلال الجلسات المقبلة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث تزداد حالة الهدوء التي يتسم بها مجمل أداء السوق في الوقت الراهن.

وعلى مستوى الحصيلة الأسبوعية للبورصة، شهدت المؤشرات تباينا في الأداء، حيث واصلت المؤشرات الوزنية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، جراء عمليات تصريف لبعض الأسهم القيادية، في حين كان الإقبال أكبر على اقتناء الأسهم المتوسطة والصغيرة ذات الطابع المضاربي، مما عزز نشاط المؤشر السعري الذي حقق ارتفاعا 27 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع قفزت به فوق مستوى 6800 نقطة باستقراره عند 6810 نقاط.

وشهدت السيولة الأسبوعية للبورصة تراجعا بنسبة 15% تقريبا، بانخفاض الحصيلة الإجمالية إلى 29.6 مليون دينار بمتوسط يومي 5.9 ملايين دينار، وذلك مقابل 34.5 مليون دينار بمتوسط يومي 6.8 ملايين دينار في الأسبوع الماضي.

وتراجعت القيمة الرأسمالية للبورصة بنسبة 0.11% محققة 31 مليون دينار انخفاضا، وذلك ببلوغها 27.336 مليار دينار انخفاضا من 27.367 مليار دينار.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4%، محققا 27 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 6810 نقاط.

٭ حقق المؤشر الوزني خسائر بنسبة 0.2% بتراجع نقطة واحدة ليصل إلى 399 نقطة.

٭ انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.6%، بخسائر بلغت 6 نقاط ليصل إلى 901 نقطة.