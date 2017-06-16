أعلنت بورصة الكويت أمس، بدء إدراج سهمي هيومن سوفت القابضة والقرين لصناعة الكيماويات البترولية في مؤشر كويت 15، وذلك وفقا للمراجعة التي أجريت للمؤشر بنهاية مايو الماضي.

وأشارت البورصة، إلى أنه تم خروج سهمي الاتصالات الكويتية (VIVA)، وبنك وربة من المؤشر، على أن يتم إدراج كل من بنك وربة، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة كشركات احتياطية.

وأفادت البورصة في بيانها، بأنه يتم تطبيق نتائج عملية المراجعة بعد إقفال المؤشر في ثالث يوم خميس من الشهر الجاري، أي أمس الموافق 15 يونيو 2017.

وعلى ذلك سيكون المؤشر اعتبارا من الأحد المقبل كالتالي: بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، والاتصالات المتنقلة «زين»، وبنك بوبيان، والكويتية للأغذية «أمريكانا»، ومشاريع الكويت «كيبكو»، هيومن سوفت، وبنك الخليج، والمباني، وبنك برقان، وأجيليتي للمخازن العمومية، والقرين، وميزان القابضة، وبوبيان للبتروكيماويات، وبنك الكويت الدولي.