ارتفع الدولار خلال تعاملات أمس مع توقع قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام وهو ما تعزز بعد اجتماع السياسة النقدية الذي مهد لتقليص التمويلات الطارئة الضخمة التي جرى ضخها في الاقتصاد منذ 2009.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين واحد و1.25% لكنه أعطى أيضا أول إشارة واضحة على خطته لتقليص محفظة سنداته البالغة قيمتها 4.2 تريليونات دولار.



وعوض ذلك جميع الخسائر التي تكبدتها العملة الأميركية في وقت سابق ودفعها للارتفاع مع بدء التعاملات الأوروبية أمس.



وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 97.145.

وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1191 دولار، ليتراجع سنتا كاملا عن أعلى مستوى في 7 أشهر 1.1296 دولار الذي بلغه في تعاملات الليلة قبل الماضية.

وزاد الدولار الاسترالي 0.2% إلى 0.7599 دولار أميركي ليتجه صوب أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر 0.7636 دولار الذي سجله الأربعاء بعد تقرير عن التوظيف فاق التوقعات.