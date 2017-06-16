أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة ان شركة ناقلات النفط الكويتية حصلت على موافقات صيانة وتسفين 6 ناقلات نفطية بقيمة 11.1 مليون دولار مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري).

وكانت «ناقلات النفط» قد وقعت اتفاقية في عام 2015 مع شركة «أسري» لتصليح السفن تتضمن حقوق صيانة حصرية لعدد 19 سفينة على مدى عامين ونصف العام بقيمة 33 مليون دولار.

وذكرت المصادر ان «ناقلات النفط» ترغب في اضافة صيانة وتسفين 6 ناقلات نفط اضافية ضمن العقد مع تجديد شهادة التصنيف الدولية المعتمدة، حيث تتيح الاتفاقية لشركة ناقلات النفط الكويتية تصليح أغلب سفن أسطولها بشكل حصري في حوض بناء السفن التابع لـ «أسري».

وحول عدد الناقلات التي اجرى لها صيانة ضمن العقد، كشفت المصادر انه تم إصلاح 19 ناقلة منها 14 ناقلة منتجات نفطية و4 ناقلات غاز مسال وسفينة تزويد بحري، مشيرة الى انه تم إجراء صيانة شاملة على الناقلات من تنظيف الخزانات والصباغة والبدن.

وأشارت الى ان شركة ناقلات النفط ملتزمة بالمحافظة على سفن أسطولها في أفضل حالة ممكنة وبأنسب الأسعار الممكنة.