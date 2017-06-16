محمود عيسى

تعد شركة نفط الكويت العدة لدعوة الشركات المعنية للمشاركة في المرحلة الثانية من مشروع مرافق تحلية الغاز في محطة التعزيزBS171 في حقول غربي الكويت، بعد أن قامت بتأهيل 32 شركة إقليمية وعالمية لتقديم عروضها بشأن المشروع المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC.

وقالت مجلة ميد في هذا السياق، إن نطاق العمل يشمل انشاء خطي انتاج بطاقة 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا لكل منهما وفقا لما نسبته الى مصادر مطلعة.

وأضافت المجلة انه سيتم توفير الغاز من مراكز التجميع ذوات الأرقام 17، 27 و28 بالإضافة الى مركز التجميع الجديد رقم 16.

تجدر الإشارة الى أن شركة سايبيم الإيطالية كانت قد فازت بعقد انشاء المرحلة الاولى من محطة التعزيز في عام 2010، والتي تتألف من 3 خطوط غاز ذات ضغط عال ومنخفض بطاقة انتاجية تبلغ 234 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الجاف و69 ألف برميل من المكثفات يوميا.

ومن بين الشركات التي تأهلت للدخول في المشروع شركة سايبيم الايطالية، ولورجي اويل الالمانية، وتكنيف الفرنسية، وشركة بتروفاك البريطانية ولارسين اند توبرو الهندية بالإضافة الى العديد من الشركات من كل من ألمانيا واليونان والمملكة المتحدة والنرويج والهند، وكوريا الجنوبية وإسبانيا والولايات المتحدة ودولة الإمارات واليابان وكندا وسويسرا والصين.