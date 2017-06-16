تسلم بنك وربة كتابا يختص بموافقة بنك الكويت المركزي على طلب مجموعة الساير القابضة بزيادة نسبة ملكيتها في رأسمال بنك وربة من 9.5% إلى 15%.



وأوضح بنك وربة في بيان للبورصة أن أجل سريان الموافقة هو 3 أشهر اعتبارا من تاريخ موافقة المركزي.

وكان «المركزي» جدد في منتصف يناير الماضي موافقته على زيادة نسبة ملكية «الساير» في «وربة» لمدة 3 أشهر، تبدأ من 18 يناير الماضي حتى 18 أبريل 2017.

وتشمل قائمة كبار الملاك للبنك الهيئة العامة للاستثمار والتي تبلغ حصتها بالبنك 25.2%، فيما تبلغ حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 6.31%.