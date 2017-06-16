أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، ان شركتها التابعة بالإمارات تتصدر الترتيب بأقل الأسعار في مناقصة لصالح شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» لدائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي.

وأوضحت المشتركة في بيان للبورصة الكويتية، أن قيمة المناقصة تبلغ 3.8 ملايين دينار بما يعادل 46.9 مليون درهم.

وأضافت الشركة في البيان، ان المناقصة تختص بإعادة تأهيل طريق الفاية بمنطقة سيح شعيب E75، موضحة ان مدة التنفيذ 365 يوما، مشيرة إلى انها لم تتسلم بعد كتب رسمية بترسية المناقصة.

يشار إلى ان الشركة التابعة للمجموعة بالإمارات تسلمت في 11 الجاري، كتاب ترسية مناقصة تابعة لوزارة الأشغال العامة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بصفتها وكيل عن شركتها التابعة بالإمارات، بقيمة 85.4 مليون دينار.



وكانت الشركة تحولت للربحية في الربع الأول من العام الحالي، بأرباح بلغت 510 آلاف دينار، مقابل خسائر الفترة المماثلة من عام 2016 والبالغة 616 ألف دينار.