حومت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في 7 أشهر خلال تعاملات أمس متضررة من ارتفاع المخزونات العالمية وشكوك في قدرة أوپيك على تنفيذ تخفيضات الإنتاج.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 46.92 دولارا للبرميل، منخفضة 8 سنتات عن الإغلاق في الجلسة الماضية التي هبطت فيها نحو 4%.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا إلى 44.58 دولارا للبرميل.



والخامان القياسيان قرب مستويات مسجلة في نوفمبر 2016، حين تم الإعلان عن تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) في مسعى لدعم الأسعار.



وانخفض خاما برنت وغرب تكساس 12% مقارنة مع سعر الفتح في 25 مايو حين تم تمديد الاتفاق على خفض الإنتاج إلى نهاية الربع الأول من العام المقبل عوضا عن انتهاء الاتفاق هذا الشهر.



ويرجع ذلك إلى أن نيجيريا وليبيا عضوي أوپيك جرى إعفاؤهما من التخفيضات وينظر إلي الزيادة في إنتاجهما على أنها تقوض الجهود التي تقودها السعودية.



في الوقت ذاته قفز الإنتاج في الولايات المتحدة، التي لا تشارك في الاتفاق، 10% خلال السنة الأخيرة إلى 9.33 ملايين برميل يوميا.



من جهة أخرى، انخفضت احتياطيات النفط والسوائل المؤكدة لدى 67 شركة أميركية مدرجة في سوق الأسهم خلال 2016 للعام الثاني على التوالي، وفقا لتحليل أجرته إدارة معلومات الطاقة.



وخلص التحليل إلى أن الانخفاض يرجع في الأساس إلى مجموعة من الشركات الأكبر حجما، والتي سجلت انخفاضا كبيرا في احتياطيات النفط الرملي الكندي.



ومن بين الأسباب الأخرى التي أوردتها إدارة معلومات الطاقة في تقريرها، كان تعديل بيانات الاحتياطيات بالخفض، ومستويات الإنتاج المرتفعة، والتراجع النسبي في توسع الأعمال والاكتشافات الجديدة.

«..و الكويتي» ينخفض 2%

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 80 سنتا بنسبة قدرها 1.8% ليصل إلى 44.17 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.