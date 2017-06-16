وقعت شركة الصالحية العقارية وشركة العاصمة العقارية التابعة لها بنسبة 99.7%، عقد تسهيلات مصرفية مع أحد البنوك الإسلامية المحلية، بقيمة 15 مليون دينار، وفقا لبيان للصالحية.



وكانت العاصمة العقارية وقعت عقد تسهيلات مصرفية مع أحد البنوك الإسلامية المحلية، بقيمة 10 ملايين دينار.



وأوضحت الصالحية في بيان للبورصة أن تلك التسهيلات لتمويل رأس المال العامل للصالحية، مشيرة إلى أن سداد قيمة التسهيلات سيكون بمدة أقصاها 6 سنوات ونصف السنة.



وتابعت أن شركة العاصمة ستستخدم تلك التسهيلات في تمويل النفقات الرأسمالية لإنشاء مشروع العاصمة، موضحة أن سداد قيمة التسهيلات سيكون بمدة أقصاها 7 سنوات ونصف السنة.



وأضافت الصالحية أنه سيتم الاعتراف بأي جزء مستخدم من التسهيلات في تمويل أنشطتها كتكاليف إسلامية في قائمة الأرباح والخسائر.



في المقابل، سيتم رسملة تكلفة التمويل من عقود التسهيلات المصرفية لشركة العاصمة حتى انتهاء المشروع، وسيتم الاعتراف بهذه المصاريف كتكاليف تمويل في قائمة الأرباح والخسائر، عند الانتهاء المشروع في العام 2020.