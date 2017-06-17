انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.01 دولار في تداولات نهاية الاسبوع ليبلغ 43.16 دولارا مقابل 44.17 دولارا للبرميل في التداولات اليومية السابقة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط مع زيادة إنتاج الخام في نيجيريا وليبيا والولايات المتحدة وتنامي المخاوف بشأن تخمة المعروض من الإمدادات العالمية.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات ليصل عند التسوية إلى مستوى 46.92 دولارا، كما انخفض سعر برميل الخام الأميركي 27 سنتا ليصل إلى مستوى 44.46 دولارا.