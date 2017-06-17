«أول مرة أبكي من موقف مرعب وسخيف»

الممثل ماجد المصري، حيث بكى بكاء حقيقيا في إحدى حلقات برنامج المقالب الرمضانية «هاني هز الجبل» بعد أن اكتشف أنه وقع ضحية لعبة سخيفة ومرعبة على حد قوله، وبكى بكاء حقيقيا - وليس تمثيلا - وهو يعاتب بشدة هاني رمزي ويقول له: مكنتش خايف على نفسي.. كنت خايف على أولادي وزوجتي.. ليه تخليني أعيش الإحساس القاسي ده بافتقادهم.. وفي الآخر تقولي اضحك.. احنا كنا بنهزر.. لا يا هاني كده كتير.. ويا ريتها حاجة حلوة، دي حاجة غبية ومقرفة!