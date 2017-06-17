أبريل يشهد أول عملية بيع منذ بداية العام

السندات الأميركية تعادل 6.2% من إجمالي أصول الصندوق السيادي أحمد موسى

كشفت أحدث بيانات لوزارة الخزانة الأميركية بيع الكويت 1.1 مليار دولار من السندات الأميركية خلال شهر أبريل الماضي لتصل حيازة الكويت من السندات الأميركية إلى 31.3 مليار دولار مقابل 32.4 مليار دولار في مارس الماضي بتراجع 3.4%.

وخلال شهر أبريل سجلت الكويت أول بيع من السندات الأميركية بعد 3 أشهر من عمليات شراء سندات الخزانة الأميركية.

ويذكر انه خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2017 اشترت الكويت سندات خزانة أميركية بقيمة 3.7 مليارات دولار لترفع حيازتها من السندات الأميركية بنسبة 0.6% مقابل مستوياتها في مارس 2016 والبالغة 31.2 مليار دولار.

ويتوزع إجمالي السندات التي تمتلكها الكويت بنهاية أبريل على 3.3 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل، ونحو 27.9 مليار دولار سندات خزانة طويلة الأجل.

وتراجع حجم سندات الخزانة التي تملكها الكويت إلى نحو 6.2% من إجمالي أصولها الخارجية التي تقدرها وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنحو 500 مليار دولار، والتي يديرها صندوق الثروة السيادي.

وفي الوقت الذي زادت فيه الكويت حيازتها من السندات الأميركية، يشهد العائد على تلك السندات تراجعا، حيث وصلت عائدات السندات الأميركية آجال 10 سنوات إلى 2.17%، فيما بلغت عائدات السندات الأميركية آجال 5 سنوات نحو 1.77% فيما تبلغ آجال 30 عاما عند 3%.

ويذكر ان الكويت قامت خلال منتصف مارس الماضي ببيع سندات في الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار وبفائدة 2.88% لشريحة بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق في 2022، وشريحة أخرى بقيمة 4.5 مليارات دولار بفائدة 3.61% وتستحق في 2027.

وتشهد السندات الكويتية خلال يونيو الجاري ارتفاع مختلف آجال الاستحقاق، وتتداول سندات الكويت آجال 10 سنوات والتي تبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليارات دولار بسعر 102.6% وهو أعلى مستوى لها منذ بدأ تداولها في بورصتي لندن وإيرلندا في 20 مارس الماضي.

وتراجعت عوائد السندات آجال 10 سنوات إلى 3.21%، وتتداول سندات الكويت آجال 5 سنوات والتي تبلغ إجمالي قيمتها 3.5 مليارات دولار بسعر 100.8%، فيما بلغ العائد على تلك السندات 2.59%.

ووفقا لتصريحات للعضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد يبلغ حجم استثمارات الكويت في أسواق السندات الدولية بين 100 و150 مليار دولار.

وأفصحت وزارة الخزانة الأميركية في مارس 2016 لأول مرة منذ 4 عقود عن حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الخليجية.

وخلال أبريل اشترت السعودية سندات خزانة أميركية بقيمة 2.3 مليار دولار، لترفع رصيدها إلى 126.4 مليار دولار، فيما كانت 124.5 مليار دولار بنهاية مارس. وخفضت الإمارات رصيدها من السندات الأميركية بقيمة 2.4 مليار دولار لتبلغ 60.6 مليار دولار في أبريل مقابل 63 مليار دولار في مارس 2017.

وواصلت اليابان إزاحة الصين من على عرش قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية، حيث بلغت حيازة اليابان من السندات الأميركية نحو 1.1 تريليون دولار فيما بلغت ملكية الصين نحو تريليون دولار.

ورفع صندوق الثروة السيادي للنرويج أكبر الصناديق السيادية بالعالم من حيازته السندات الأميركية لتبلغ 51.4 مليار دولار ليوقف بذلك سلسلة إجمالي مبيعاته من السندات الأميركية منذ نهاية 2015 بنحو 25 مليار دولار.