خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس وتعهد بمزيد من التيسير للسياسة النقدية هذا العام في ظل تحسن آفاق الاقتصاد.

وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 9.00% من 9.25% في ثالث خفض على التوالي هذا العام.

وقال المركزي في بيان: «يرى مجلس الإدارة أن التضخم قريب من المستوى المستهدف وأن توقعات التضخم تواصل النزول وأن النشاط الاقتصادي يتعافى».

وكان المحللون انقسموا في توقعاتهم حول مقدار خفض الفائدة بواقع 25 أو 50 نقطة أساس، حيث توقع 15 من بين 23 محللا وخبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع أن يخفض البنك الفائدة إلى 8.75%.

ويشير استطلاع «رويترز» إلى أن من المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 8-8.25% بحلول نهاية العام الحالي.

وزاد البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.3-1.8% في 2017 من 1.0-1.5%.

وعلى صعيد آخر، انخفض الين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين بعدما أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير ولمح إلى أنه لا يتعجل اقتفاء أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تشديد سياسته النقدية الشديدة التيسير.

وقال محافظ المركزي الياباني هاروهيكو كورودا: إن البنك لايزال أمامه بعض الوقت لتحقيق هدفه بوصول معدل التضخم إلى 2%، مضيفا انه «من غير الملائم» ذكر كيفية خروج البنك من برنامجه التحفيزي الضخم في الوقت الحالي.