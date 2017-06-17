تشكل علوم البيانات واحدة من أسرع مجالات العمل نموا على مستوى العالم، حيث يزداد إدراك الحكومات والمؤسسات للفوائد التي تنطوي عليها البيانات التحليلية ونتائج علوم البيانات في مجالات التطوير والتنمية والقدرة على الابتكار، بما يواكب احتياجات عملائها ومواردها الداخلية.

وأدى الاهتمام المتزايد بتحليلات البيانات إلى حدوث هوة في أعداد المهارات المتمرسة في هذا المجال حول العالم، حيث أشارت توقعات شركة «ماكنزي» الاستشارية العالمية إلى حدوث نقص في المهارات يتراوح بين 40 و60%. وسيحتاج قطاع علوم البيانات في الولايات المتحدة وحدها إلى 190 ألف موظف إضافي بحلول عام 2018.

من ناحية أخرى، ترجح أحد التقارير الصادرة مؤخرا عن شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» أن يتم توفير حوالي 2.7 مليون وظيفة في مجال علوم البيانات وتحليلاتها بحلول 2020، وذلك انطلاقا من الحاجة الماسة للمؤسسات القائمة على البيانات إلى الحصول على الرؤى الاستشرافية التشغيلية التي توفرها البيانات بهدف توفير الدعم اللازم لاتخاذ القرارات الاستراتيجية للأعمال على نحو سريع وفاعل.

من جانبها، تسعى «ساس» بشكل حثيث لمعالجة النقص الحاصل من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات. وضمن إطار جهودها الرامية لتوفير مهارات رفيعة المستوى في مجال علوم البيانات وتحليلاتها، تتعاون «ساس» حاليا مع أكثر من 4 آلاف جامعة حول العالم من خلال مبادرة «برامج ساس الأكاديمية العالمية».