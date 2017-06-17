المري: تقديم حلة جديدة لشعار الشركة مع المحافظة على ملامح القديم

الغبقة شهدت الإعلان عن إنجازات الشركة وتكريم الموظفين المثاليين نظمت شركة نور كابيتال ماركتس غبقتها السنوية في فندق كراون بلازا والتي حضرها موظفو الشركة مع عائلاتهم بالإضافة إلى العديد من أصدقاء الشركة ورجال الأعمال وممثلي الصحافة الكويتية والإعلام.

وفي كلمته، شكر نائب رئيس مجلس الإدارة ناصر المري الموظفين على أدائهم المتميز الذي يبني نجاحا رائدا ويحافظ على سمعة مرموقة للشركة ويبني قاعدة عملاء ذوي ولاء للشركة، وهو الإنجاز الحقيقي لشركة نور كابيتال ماركتس.

وتابع المري: «يسرني أن أرى كل فريق العمل في الشركة هنا في تجمع عائلي في هذا الشهر المبارك، وأقدم تقديري وتهنئتي لإنجازات كادر العمل في الشركة والتي صنعت تاريخا متميزا للشركة وتبوأنا بسببها مصاف الشركات المتفوقة في الكويت.

كما نعلن عن تقديم حلة جديدة لشعار الشركة والذي حافظنا فيه على الملامح الرئيسية للشعار القديم مع لمسة محترفة تباهي روح العصر».

واستطرد المري: «نحتفي ايضا بتتويج الفائز في مسابقتنا السنوية وتسليمه جائزة» سيارة كمارو سبورت 2017 «نظرا لتحقيقه أعلى ربح في تداوله في حسابه المفتوح في مسابقتنا الكبرى هذه ونشكره على ولائه وأدائه المتميز، كما نكرم اليوم الفائزين الاثنين الآخرين اللذين حققا المركزين الثاني والثالث ونشكر الجميع على ثقتهم الأصيلة بشركة نور كابيتال ماركتس».

واختتم المري: «لقد أثبت سوق العمل أن من اهم أصول أي شركة ناجحة هو كادرها العامل وهذا ما نفتخر به من فريق عمل محترف ومثابر، مهني بروح عالية، يحافظ على جودة الأداء ويطورها من عام لآخر وهو ما نفخر بإعلانه هذا السنة من تكريم وتقدير لموظفي السنة المثاليين الذين يبنون روح الفريق المتميزة لدينا.

وبفريق العمل هذا تطورت الشركة خلال العقد الماضي بشكل لافت وسريع وقوي، لتنفذ سياستها التوسعية في المنطقة ودول الشرق الأوسط وتركيا أيضا، ويحفزنا التفوق على الدوام لنقدم الأفضل لعملائنا ونتميز معهم بخدمة عملاء من المستوى الرفيع».

وتخللت الغبقة فقرات ترفيهية بمسابقات للعائلات، واستمتع الحضور بجوها اللطيف الرمضاني وغادروها وهم يحملون التقدير والشكر لفريق عمل شركة نور كابيتال ماركتس.