قال الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، يوسف العبد الرزاق، أن العام الماضي شهد عودة الشركة إلى قوتها ونشاطها مرة أخرى، مشيراً إلى أنها اجتازت خلال الأعوام الماضية فترة غاية في التعقيد، بعد التوصل إلى تسويات مالية عادلة لغالبية مديونياتها المالية.



وأضاف العبد الرزاق خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، أن هذا الأمر تظهره البيانات المالية مع انخفاض قيم الديون والالتزامات، أو عبر نمو الإيرادات والبدء بتحقيق أرباح سنوية، إذ استطاعات تحقيق أرباح صافية بلغت 1.4 مليون دينار، بالمقارنة مع خسارة 4.8 مليون دينار في العام 2015، ما يدعم إستراتيجيتها الحالية التي تعتمد على الهيكلة المالية التي بدأت منذ عامين.



وأشار العبدالرزاق إلى أن الشركة ركزت خلال العام الماضي على تعظيم الإيرادات، بحيث بلغت 2.9 مليون دينار، بالإضافة إلى تقليص المصروفات وهو ما نجحت في تحقيقه إلى حد بعيد.



ولفت إلى أن إجمالي أصول الشركة بلغ 38.4 مليون دينار، مقابل إجمالي التزامات بقيمة 6.7 مليون دينار فقط، موضحاً أن إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين تبلغ 29.9 في المئة.



وأضاف «نعمل حالياً على تعديل هيكلة المحفظة الاستثمارية للشركة بشكل كبير، وهو ما سنفصح عنه بمجرد إتمام أي عمليات ذات تأثير على جوهرها ومعدلات أدائها».



وأقرت الجمعية كافة بنود جدول الأعمال المقترح ومن بينها، الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية الماضية، وعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة ذاتها.