العبيد: «بيتك» رسّخ ريادته في مواكبة التطورات التكنولوجية في الخدمات المصرفية

أسدل بيت التمويل الكويتي «بيتك» الستار عن باقة من الخدمات الإلكترونية المتطورة، بإطلاقه 4 خدمات مبتكرة في مجال الحسابات المصرفية وخدمات مركز الاتصال، لمنح العملاء تجربة فريدة في الخدمات المصرفية وفق أعلى المعايير العالمية في التكنولوجيا المصرفية من حيث الجودة والدقة والأمان والسهولة في الاستخدام.

وأوضح المدير التنفيذي للقنوات المصرفية المباشرة في «بيتك» مشعل العبيد، ان هذه الخدمات تتيح للعملاء خيارات أوسع لإتمام معاملاتهم المصرفية بأسلوب عصري وأدوات تقنية متطورة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار سياسة البنك في الارتقاء بالخدمات الالكترونية عبر القنوات البديلة، وترسيخ الريادة في مواكبة التطورات التكنولوجية في الخدمات المصرفية بما يضيف قيمة لخدمة العميل وميزة لتعاملاته المصرفية.

وأشار الى أن «بيتك» انفرد بطرح أول خدمة من نوعها تهدف الى التواصل مع العملاء في حال اتصالهم بالخدمة الهاتفية بتقنية الاتصال الذكي من خلال معاودة الاتصال آليا عن طريق خدمة الرد الآلي 1803333، حيث تتيح هذه الخدمة للعميل الذي يرغب بالتحدث مع أحد موظفي الخدمة، خيار طلب إعادة الاتصال الآلي في حالة انشغال جميع موظفي خدمة العملاء وعدم رغبة العميل بالانتظار أو بسبب ضغط المكالمات، حيث سيتم وبشكل تلقائي عرض الخدمة على العميل بعد تجاوز مدة محدد على الانتظار ليتم عرض خيار معاودة الاتصال عليه أو الانتظار حتى يتم الرد عليه، ففي حال رغبة العميل بمعاودة الاتصال سيقوم النظام بالطلب من إدخال رقم الهاتف المطلوب الاتصال عليه سواء محليا أو دوليا ليقوم النظام بإعادة الاتصال بالعميل وتحويل المكالمة لمسؤول خدمة العملاء ليقوم موظف بيتك بتقديم الخدمة وفق أعلى معاير الجودة، مشيرا إلى أن ذلك يضمن الرد على جميع المكالمات التي ترد في أوقات الذروة بما يعزز من كفاءة وفعالية مركز الاتصال ويزيد مستوى رضا العملاء.

وأضاف أن «بيتك» طرح خدمة التعريف الشخصي من خلال رقم هاتف العميل، وهي خدمة مصرفية تتيح للعميل إمكانية اختيار رقم هاتف نقال مفضل وربطه على خدمة الرد الآلي بحيث يتمكن العميل من الدخول على قوائم الرد الآلي دون الحاجة إلى استخدام رقم حسابه، وذلك في حالة استخدام رقم الهاتف النقال المسجل في الخدمة مع إدخال رقم حسابه السري المكون من 4 أرقام للتمتع بخدمة مصرفية متميزة. كما طرح «بيتك» خدمة القوائم المفضلة التي تتيح للعميل إمكانية اختيار الخدمات المفضلة لديه وبحد أقصى 6 خدمات من قوائم الرد الآلي «خدمة بيتك الهاتفية»، والتي ستكون متاحة للعميل فور دخوله إلى خدمة الرد الآلي دون الاستماع إلى جميع القوائم والاكتفاء بالاستماع للخدمات المفضلة لديه، الأمر الذي يساهم في سرعة إنجاز العميل للخدمة المصرفية المطلوبة. وكذلك أطلق «بيتك» خدمة ربط الحسابات المصرفية التي تتيح للعميل ربط حساباته المصرفية بما يمكنه من السحب النقدي من أي من حساباته من جهاز «بيتك» للصرف الآلي وذلك باستخدام بطاقة مصرفية واحدة. وأشار العبيد الى أن «بيتك» لا يدخر جهدا في سبيل مواصل سعيه نحو مزيد من التطوير والتحديث في خدماته المصرفية وتبني آخر التطورات في البنية التحتية بما يعزز من ريادة البنك المصرفية ويرتقي لمستوى تطلعات العملاء.