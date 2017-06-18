أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن إطلاق باقات جديدة ومميزة على تجوال المكالمات والإنترنت، تشمل دول الخليج والوطن العربي من ضمنها لبنان، بالإضافة إلى العديد من دول العالم التي تعتبر وجهات سياحية مهمة. وتتضمن باقات التجوال الجديدة، باقتين للمكالمات، الباقة الخليجية لمدة 7 أيام بقيمـــة 5 د.ك تشمل 30 دقيقة مكالمات صوتية و30 رسالة نصية، والباقة الدولية لمدة 7 أيام أيضا بقيمة 15 د.ك. كما تتضمن ثلاث باقات للإنترنت تمنح العملاء إنترنت غير محدود في دول الخليج وتركيا والعراق والأردن ومصر لمدة 3 أيام، 7 أيام و30 يوما، تباعا بقيمة 5 د.ك، 7 د.ك و18 د.ك، أما في باقي دول العالم فتمنحهم إنترنت محدودا بسعة 500 ميغابايت، 1 غيغابايت و2 غيغابايت بنفس القيمة. كما يستطيع العملاء الاستفادة من خدمة add-on عند انتهاء الباقة بأسعار مخفضة.

وتمنح باقات التجوال الجديدة عملاء الدفع الآجل والمسبق والإنترنت، مرونة وسهولة في اختيار ما يناسبهم خلال سفرهم وتواجدهم خارج الكويت من عروض واضحة ومدروسة وغير معقدة تتماشى مع كل الفئات، وذلك لإرضاء متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث يمكنهم الاشتراك بهذه الباقات عبر إرسال «R» إلى 102.