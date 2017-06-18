الورشة ناقشت أهمية التواصل وكيفية الاستفادة من الاختلافات عند بناء فريق ناجح

نظمت شركة صناعات الغانم، جلسة توعوية لفريق الإدارة المالية حول التنوع في مكان العمل. وذلك في فندق راديسون بلو في 22 مايو 2017.

وقد صممت الجلسة التي كان عنوانها «جواز السفر إلى العالم» لزيادة الوعي وتعزيز أهمية التنوع والإندماج في فريق الإدارة المالية في صناعات الغانم. وقد أدارت الجلسة د. العنود الشارخ، واحدة من أنجح المدافعين عن حقوق المرأة في الكويت والمنطقة، والتي تشغل اليوم منصب شريك استشاري في «ابتكار» وهو مركز للدراسات الاستراتيجية والسياسية والعلاقات العامة. وتطرقت د.العنود خلال ورشة العمل إلى عدة مواضيع، بما فيها أنواع التحيزات المختلفة، وأهمية التواصل، وكيفية الاستفادة من الاختلافات عند بناء فريق ناجح. وشملت هذه الجلسة أيضا أنشطة تفاعلية استمتع بها الجمهور.

وحول هذه الجلسة، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى شركة صناعات الغانم، جورج لامبروس: في صناعات الغانم، نعد التعددية والاحترام أحد أهم القيم التي نبني عليها قراراتنا. نحن نؤمن بخلق بيئة عمل تساهم في تمكين موظفينا وتمنحهم الثقة لتبادل أفكارهم. تتكون صناعات الغانم من موظفين يأتون من جنسيات مختلفة وخلفيات متعددة، وبفضل هذا التنوع نملك مصدرا مهما للإبداع والابتكار في مكان العمل. نتطلع إلى تنظيم جلسات توعوية مماثلة لهذه في المستقبل القريب.

وانتهت الجلسة بحوار أدارته د. العنود، تحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي للإدارة المالية روبرت إتمان، ومراقب حسابات الشركات في صناعات الغانم هينينغ شلوت، حيث تحدثا عن انطباعاتهما حول التنوع في مكان العمل، كما أجابا عن أسئلة الحضور.

وسلط هينينغ شلوت الضوء على الفوائد الرئيسية لوجود ثقافة أكثر تنوعا، ذات تأثير إيجابي على العائد المالي والأداء داخل الشركة. وقال: نحن نرى زيادة التنوع كتحدي لقيادة الشركة لخلق بيئة من الاحترام والشفافية والترحيب بالملاحظات في مكان العمل. التنوع يساعد في خلق فرق عالية الأداء وسيحسن مشاركة وتمكين موظفينا.