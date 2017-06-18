توفر لمسافريها مواقف لسياراتهم وتسجيل دخول خاص ووسيلة نقل من وإلى المطار

أطلقت شركة طيران الجزيرة، عرضا حصريا من خلال خدمتها الفريدة من نوعها «Park & Fly» في عطلة عيد الفطر المبارك، حيث توفر لمسافريها مواقف لسياراتهم، تسجيل دخول خاص ووسيلة نقل من وإلى مطار الكويت الدولي. هذا العرض يسري للمسافرين ما بين 21 و27 يونيو 2017 ويمنحهم خدمة مجانية لمدة يومين في «Park & Fly» لكي يتمتعوا بسفر أسهل وعطلة عيد أكثر راحة. وتوفر خدمة «Park & Fly» الجديدة لمواقف السيارات وتسجيل الدخول، وقت المسافرين ومجهودهم بعيدا عن الازدحام المروري المعتاد وطوابير الانتظار في المطار. وتقع المواقف على بعد دقيقتين من مطار الكويت الدولي، مقابل المطار الأميري وبمساحات واسعة ومظللة تحظى بالمراقبة على مدار الساعة مع توافر فريق عمل مدرب لخدمة إيقاف السيارة.

كما توجد صالة لتسجيل الدخول حيث يمكن للمسافرين تسجيل دخولهم وتسلم بطاقة الصعود إلى الطائرة، ومن ثم الانتقال من وإلى مطار الكويت الدولي عبر الحافلة المخصصة. وفي نهاية رحلتهم، وبعد المرور على تدقيق الجوازات، على المسافرين الاتصال على الرقم 65751737 والتوجه إلى بوابة رقم 6 حيث ستكون الحافلة في انتظارهم. وحتى تضمن الشركة تعزيز راحة مسافريها والحد من وقت الانتظار، فقد وفرت حافلة كل 15 دقيقة لنقلهم من مطار الكويت الدولي إلى «Park & Fly» حيث ستكون سيارتهم بانتظارهم عند المدخل الرئيسي لـ «Park & Fly».