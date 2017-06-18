عدد الرابحين سيصل إلى أكثر من 120 محظوظاً

أعلن بنك الكويت الدولي عن أسماء الفائزين في السحب الأسبوعي الثالث لحملة «امسح واربح» الجديدة، حيث ربح عشرة عملاء محظوظين نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كويتي كحد أقصى، وهم كل من: طلال صلاح عبدالغني المبيض، عبدالوهاب حمدان علي العنزي، بندر خالد سلطان العلي، فاطمة محمد جاسم الخميس، ناصر مجبل عبدالله الدلماني، امنه جاسم محمد الاشوك، رشا نمر هدروس السعيدي، جابر عيد مطر الصليلي، بدرية صالح سند الحملي، عبدالله محمد نايف الشمري

علما أن فرص الفوز مازالت متاحة أمام المزيد من العملاء الذين ينتظرون الربح في السحب القادم، إلى جانب جوائز نقدية فورية تصل لغاية 12 ألف دينار، والجائزة الكبرى سيارة لامبورجيني.

يذكر أن هذه الحملة صممت خصيصا لعملاء حساب الراتب للكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» تؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار ولغاية 12000 دينار، بالإضافة إلى فرصة دخول السحب الأسبوعي وربح راتب نصف شهر وبحد أقصى لغاية 500 د.ك، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، هنأ المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان الفائزين بالسحب الأسبوعي الثالث لحملة «امسح واربح» والذي تم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. مصرحا: لقد أطلق الدولي هذه الحملة تماشيا مع استراتيجيته الهادفة إلى منح عملائه أفضل العروض التي تناسب احتياجاتهم المصرفية، إلى جانب ابتكار الحملات الترويجية التي تكافئهم وتميزهم، بالإضافة إلى الحصول على المزايا الرائعة التي تقدمها لهم المنتجات والخدمات المصرفية المتعددة.

وأكد جاليجان أن هذه الحملة، والتي انطلقت في نهاية أبريل الماضي، ما زالت تتقدم وتواصل نجاحها في إرضاء عملاء البنك وذلك بفضل ما تقدمه لهم من جوائز نقدية قيمة. ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى 31 يوليو 2017، ليصل بذلك عدد العملاء الرابحين بالسحب الأسبوعي إلى 120 فائزا، إلى جانب الفائزين بالجوائز النقدية الفورية ورابح الجائزة الكبرى المحظوظ.

يذكر أن حملة «امسح واربح» صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديدا فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر. هذا وسيتمتع عملاء حساب الراتب أيضـا بمزايا استثنائية تشمل الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنـــة الأولى، وقرض حسـن لغايــة 5000 دينــار مع فترة ســداد مرنة تصل إلى 3 سنوات. بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، وعدم وجود حد أدنى لفتح الحساب أو الرصيد، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.