باستطاعة مشتركي «مكافآت نجوم» استبدال نقاطهم بقسائم خدمات من محطات أولى للوقود

أكدت Ooredoo، اهتمامها بتعزيز شراكاتها مع مختلف القطاعات في الكويت، وذلك على هامش لقاء المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني مع م.عادل العوضي، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة أولى للوقود.

وناقش مديرو الشركتين سبل تعزيز العلاقة بين الشركتين، وذلك من خلال برنامج مكافآت نجوم وهو أكبر برنامج مكافآت في الكويت، حيث يستطيع عملاء Ooredoo المشتركون في برنامج مكافآت نجوم استبدال نقاطهم بقسائم خدمات من محطات أولى للوقود التي تشمل الوقود بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها المحطات والتي تشمل غسيل وصيانة السيارات. وأكد المدير العام والرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني في بيان صحافي حرص الشركة على تعزيز شراكاتها طويلة الأمد، لاسيما مع أولى للوقود وهي إحدى الشركات الرائدة في الكويت، حيث تمتك أكثر من 40 محطة منتشرة حول مناطق الكويت. وأكد أن هذه الشراكة متسقة مع سياسة الشركة لإثراء تجربة عملائها وتقديم خدمات متكاملة لهم.

وبدوره، أعرب م.عادل العوضي الرئيس التنفيذي لشركة أولى للوقود عن اعتزازه بهذه الشراكة مع Ooredoo الكويت، مؤكدا أن هذه الشراكة تأتي وفق استراتيجية الشركة الرائدة لتحويل كل محطاتها إلى نموذجية لتقدم عددا من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى عملائها وفق ما يتمنونه لتعزز تجربتهم مع محطات الوقود وتثريها عبر تقديمها مفهوما جديدا ورياديا للخدمة في المحطات. وقد أعلنت Ooredoo في وقت سابق عن إطلاقها برنامج مكافآت نجوم بحلته الجديدة الذي يعد الأكبر في الكويت، حيث يقدم العديد من المزايا الحصرية والمميزة للعملاء بالتعاون مع أفضل مزودي الخدمات والعلامات التجارية في مجال الموضة والمطاعم والفنادق وشركات الطيران والخدمات وغيرها. إضافة إلى ذلك، يستطيع العميل استخدام نقاط نجوم لشراء ما يحتاجه من متجر مكافآت نجوم الإلكتروني الذي يقدم تشكيلة مختارة مع السلع.